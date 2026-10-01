Trump anticipa posible intensificación de bombardeos contra Irán tras elecciones de noviembre

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que existe la posibilidad de intensificar los bombardeos contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato programadas para el 3 de noviembre. En este contexto, rechazó la más reciente oferta de paz presentada por Irán, señalando que no cumple con sus expectativas.

Trump expresó en una entrevista con la revista Time que no aceptará propuestas de Irán que "no habría aprobado hace un año". En este sentido, dejó entrever la posibilidad de reanudar acciones militares contra el país persa, aunque se negó a proporcionar detalles específicos sobre posibles objetivos. Al respecto, comentó: "No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes están preguntando: ¿dónde van a bombardear?"

En la misma entrevista, el mandatario estadounidense reveló que se enteró de ciertos informes el mismo día en que se llevó a cabo la entrevista, el 28 de septiembre. Además, mencionó que si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hubiera sido advertido de alguna amenaza, "habría hecho algo al respecto" o "habría tenido gente al menos en alerta".

Un periódico israelí había reportado que el presidente de Emiratos Árabes Unidos había alertado a Netanyahu sobre una posible ofensiva de Hamás poco antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, situación que Netanyahu desmintió enérgicamente.

Trump también evitó pronunciarse de manera directa sobre si Netanyahu debería ser reelegido en las próximas elecciones, argumentando que ya no está involucrado en la política, aunque destacó su historial con respecto a Israel. No obstante, advirtió que no se debe subestimar a Netanyahu, a quien, según él, "la gente ha dado por acabado muchas, muchas veces, igual que me han dado por acabado a mí".

Respecto a Gadi Eisenkot, el rival de Netanyahu, Trump comentó: "No escucho cosas malas sobre él".

En Yemen, los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales continuaron, avivando los temores de que los hutíes estén avanzando hacia la ciudad de Taiz. Durante los enfrentamientos, el Hospital Al-Thawra reportó la llegada de seis cadáveres y 35 heridos, lo que refleja la escalada de violencia en la región.

El Ministerio de Exteriores de Irán convocó al embajador británico para protestar enérgicamente por acusaciones sobre su supuesta implicación en un plan para atacar una base aérea en territorio británico. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, desestimó las acusaciones como "infundadas" y pidió una aclaración oficial al gobierno británico.

En otro contexto, Netanyahu declaró a Fox News que el sospechoso del incidente relacionado con FlyDubai era un ciudadano omaní que se benefició de fallas en las restricciones israelíes de vuelos. Afirmó que ambos países están interesados en prevenir futuros incidentes de este tipo.

Por último, se anunció la cancelación del popular festival de música Soundstorm en Arabia Saudita, programado para este año. Los organizadores, MDLBEAST, no ofrecieron una razón para esta decisión, que se suma a otras cancelaciones de eventos en el reino.