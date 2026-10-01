Un vuelo de EasyJet rumbo a Londres se desvía a Roma por un posible riesgo de incendio

FOTO: Un vuelo con destino a Londres se vio obligado a desviarse a Roma.

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) — Un vuelo de EasyJet que se dirigía a Londres fue forzado a realizar un desvío hacia Roma luego de que un pasajero informara a la tripulación sobre un dispositivo que estaba cargando con una batería externa en su equipaje facturado, según indicó la aerolínea a CNN y reportó la Agencia Noticias Argentinas.

El vuelo EZY2618, que había salido el martes de Hurghada, un popular destino turístico en Egipto, mantuvo una altitud de crucero de 10.980 metros (cerca de 36.000 pies) durante tres horas y media antes de desviar su rumbo hacia la capital italiana, aterrizando en el aeropuerto de Roma Fiumicino a las 11:33 p.m., hora local.

El comunicado

La tripulación se percató de la situación cuando se les informó sobre la batería externa cargando otro dispositivo en el equipaje del pasajero. En consecuencia, "el capitán tomó la decisión de desviar el vuelo como medida de precaución, de acuerdo con las normas de seguridad", señaló easyJet en un comunicado a CNN.

"La seguridad de sus clientes y tripulación es la máxima prioridad de easyJet, y easyJet opera su flota de aeronaves cumpliendo estrictamente todas las directrices de los fabricantes. Lamentamos las molestias ocasionadas por el desvío y el consiguiente retraso", expresa el comunicado.

Según EasyJet, los pasajeros fueron alojados en hoteles y se les proporcionaron comidas para pasar la noche antes de continuar su viaje hacia el aeropuerto de Londres Luton.

Desde marzo, la Organización de Aviación Civil Internacional ha implementado nuevas restricciones en el uso de baterías portátiles. Según estas normas, cada pasajero solo puede llevar dos baterías portátiles y no se les permite recargarlas durante los vuelos.

Algunas aerolíneas ya habían tomado medidas al respecto: Singapore Airlines prohibió completamente el uso de baterías portátiles para cargar dispositivos durante los vuelos.

Southwest Airlines comunicó a CNN en mayo de 2025 que los pasajeros que usaran baterías portátiles tendrían que llevarlas a la vista.

Por su parte, Corea del Sur ha prohibido a los pasajeros colocar baterías portátiles y cigarrillos electrónicos en los compartimentos superiores de los aviones de todas las aerolíneas del país, tras un incendio en un avión de Air Busan que dejó tres heridos en enero de 2025. El Ministerio de Transportes de Corea del Sur afirmó que una batería externa podría haber sido la causa del siniestro.

Las baterías de iones de litio son comunes en dispositivos electrónicos como teléfonos y ordenadores portátiles; sin embargo, sus componentes químicos son inflamables. Si una batería se sobrecarga, se calienta demasiado o sufre daños, puede provocar una reacción en cadena conocida como fuga térmica.

Entre marzo de 2006 y febrero de 2026, se registraron 563 incidentes relacionados con humo, fuego o calor extremo vinculados a baterías de iones de litio en vuelos, de los cuales 230 correspondieron a paquetes de baterías, según la Administración Federal de Aviación.