Newell's recibe a Lanús: cuándo es el partido y qué dice el historial
La Lepra se mide ante el Granate este sábado en el Coloso Marcelo Bielsa, por una nueva fecha del Torneo Clausura.
01/10/2026 | 07:23Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Frank Kudelka, DT de Newell´s.
Newell’s recibirá a Lanús este sábado 3 de octubre, desde las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro tendrá como árbitro a Darío Herrera. La Lepra llega tras vencer 1-0 a Platense y buscará sostener su buen rendimiento como local.
El antecedente más reciente en Rosario se remonta al 5 de octubre de 2024, cuando Newell’s se impuso 2-1. Lanús comenzó ganando con un gol de Marcelino Moreno, mientras que Juan Ignacio Ramírez, de penal, y Matko Miljevic, en tiempo de descuento, dieron vuelta el partido para el equipo dirigido entonces por Ricardo Lunari.
El historial reciente favorece a Newell’s: según los datos previos al encuentro, la Lepra ganó ocho de los últimos diez cruces ante el Granate y perdió los otros dos, sin empates. Además, en el Coloso acumula cuatro victorias consecutivas frente a Lanús. El último enfrentamiento entre ambos fue el 17 de marzo de este año, por el Apertura, cuando el Granate goleó 5-0 en su cancha.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará contra Newell's?
Lanús jugará contra Newell’s este sábado.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a las 17 horas.
¿Dónde se jugará el encuentro?
El encuentro se jugará en el Coloso Marcelo Bielsa.
¿Cuál es el resultado más reciente entre ambos equipos?
El resultado más reciente fue el 5 de octubre de 2024, donde Newell’s ganó 2-1.
¿Cómo está el historial entre Newell's y Lanús?
Newell’s ha ganado ocho de los últimos diez partidos contra Lanús.