Newell's recibe a Lanús: cuándo es el partido y qué dice el historial

Newell’s recibirá a Lanús este sábado 3 de octubre, desde las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro tendrá como árbitro a Darío Herrera. La Lepra llega tras vencer 1-0 a Platense y buscará sostener su buen rendimiento como local.

El antecedente más reciente en Rosario se remonta al 5 de octubre de 2024, cuando Newell’s se impuso 2-1. Lanús comenzó ganando con un gol de Marcelino Moreno, mientras que Juan Ignacio Ramírez, de penal, y Matko Miljevic, en tiempo de descuento, dieron vuelta el partido para el equipo dirigido entonces por Ricardo Lunari.

El historial reciente favorece a Newell’s: según los datos previos al encuentro, la Lepra ganó ocho de los últimos diez cruces ante el Granate y perdió los otros dos, sin empates. Además, en el Coloso acumula cuatro victorias consecutivas frente a Lanús. El último enfrentamiento entre ambos fue el 17 de marzo de este año, por el Apertura, cuando el Granate goleó 5-0 en su cancha.