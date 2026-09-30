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Mostraron cuánto costó comer y beber en las patronales de Sacanta y se viralizó

Una pizza entera a $5.000 y una docena de empanadas a $14.000 sorprendieron entre las ofertas de la celebración. Vecinos confirmaron los valores y destacaron la participación de instituciones locales.

30/09/2026 | 12:34Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Mostraron cuánto costó comer y beber en las patronales de Sacanta y se viralizó.

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Los precios de la comida y la bebida en las fiestas patronales de Sacanta se viralizaron y despertaron sorpresa: una pizza entera costaba $5.000; un choripán, $5.000; y una docena de empanadas, $14.000. 

Vecinos de la localidad cordobesa confirmaron los valores y contaron en Cadena 3 cómo se vivió la celebración.

La imagen de una lista de precios, que incluye el alias del Club de Abuelos de Sacanta, permitió conocer las opciones disponibles. Además de las comidas, ofrecía un vaso de gaseosa a $1.200, agua mineral chica a $1.500 y cerveza en lata a $4.000.

En mensajes enviados a Cadena 3, los habitantes destacaron los precios y la presencia de puestos de distintas instituciones del pueblo.

Uno de los vecinos contó que los estudiantes de la promoción del secundario vendían panchos, choripanes, empanadas, pizzas y papas fritas. También destacó el puesto del Club de Abuelos, ubicado frente a la plaza, y aseguró que tuvieron buenas ventas.

Paulina, otra vecina de Sacanta, confirmó los valores que habían llamado la atención. "Vendían dos choripanes por $10.000, la hamburguesa salía $6.000 y la pizza completa para compartir, grande, $5.000", relató.

Además, señaló que el litro de cerveza artesanal de una fábrica local costaba $10.000. Tanto ese precio como el de la hamburguesa fueron aportados por la oyente y no figuran en la planilla fotografiada.

Más allá de la repercusión por los valores, Paulina destacó el clima de la jornada. "Hubo muchos puestos, muchos vendedores, muchas cosas lindas, mucha música y lo pasamos de maravilla", expresó.

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Los precios:

• Agua mineral chica: $1.500

• Agua mineral grande: $3.000

• Soda: $2.000

• Bebidas saborizadas: $3.000

• Vaso de gaseosa: $1.200

• Jarra de gaseosa: $5.000

• Cerveza en lata: $4.000

• Cerveza en lata sin alcohol: $4.000

• Vino Estancia: $6.500

• Vaso de fernet: $4.000

• Jarra de fernet: $12.000

• Jarra de Gancia: $10.000

• Whisky: $4.000

• Ginebra con gaseosa cola: $3.000

• Pizza entera: $5.000

• Media pizza: $3.000

• Docena de empanadas: $14.000

• Media docena de empanadas: $8.000

• Empanada por unidad: $1.500

• Cono de papas: $3.000

• Choripán: $5.000

• Porción de pizza: $1.000

Lectura rápida

¿Qué precios sorprendieron en las fiestas patronales? Los precios de la comida y bebida, como la pizza a $5.000 y la docena de empanadas a $14.000.

¿Quién confirmó los precios? Los vecinos de Sacanta y Paulina, quienes compartieron sus experiencias en Cadena 3.

¿Cuándo se realizó la celebración? Durante las fiestas patronales de Sacanta, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevaron a cabo las fiestas? En la localidad de Sacanta, Córdoba, Argentina.

¿Cómo se vivió la celebración? Con muchos puestos, vendedores, música y un ambiente festivo, según los testimonios de los vecinos.

¿Por qué se viralizaron los precios? Por su alto costo en comparación con lo habitual, lo que generó sorpresa y comentarios entre los habitantes.

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