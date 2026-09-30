FOTO: Mostraron cuánto costó comer y beber en las patronales de Sacanta y se viralizó.

Los precios de la comida y la bebida en las fiestas patronales de Sacanta se viralizaron y despertaron sorpresa: una pizza entera costaba $5.000; un choripán, $5.000; y una docena de empanadas, $14.000.

Vecinos de la localidad cordobesa confirmaron los valores y contaron en Cadena 3 cómo se vivió la celebración.

La imagen de una lista de precios, que incluye el alias del Club de Abuelos de Sacanta, permitió conocer las opciones disponibles. Además de las comidas, ofrecía un vaso de gaseosa a $1.200, agua mineral chica a $1.500 y cerveza en lata a $4.000.

En mensajes enviados a Cadena 3, los habitantes destacaron los precios y la presencia de puestos de distintas instituciones del pueblo.

Uno de los vecinos contó que los estudiantes de la promoción del secundario vendían panchos, choripanes, empanadas, pizzas y papas fritas. También destacó el puesto del Club de Abuelos, ubicado frente a la plaza, y aseguró que tuvieron buenas ventas.

Paulina, otra vecina de Sacanta, confirmó los valores que habían llamado la atención. "Vendían dos choripanes por $10.000, la hamburguesa salía $6.000 y la pizza completa para compartir, grande, $5.000", relató.

Además, señaló que el litro de cerveza artesanal de una fábrica local costaba $10.000. Tanto ese precio como el de la hamburguesa fueron aportados por la oyente y no figuran en la planilla fotografiada.

Más allá de la repercusión por los valores, Paulina destacó el clima de la jornada. "Hubo muchos puestos, muchos vendedores, muchas cosas lindas, mucha música y lo pasamos de maravilla", expresó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Los precios:

• Agua mineral chica: $1.500

• Agua mineral grande: $3.000

• Soda: $2.000

• Bebidas saborizadas: $3.000

• Vaso de gaseosa: $1.200

• Jarra de gaseosa: $5.000

• Cerveza en lata: $4.000

• Cerveza en lata sin alcohol: $4.000

• Vino Estancia: $6.500

• Vaso de fernet: $4.000

• Jarra de fernet: $12.000

• Jarra de Gancia: $10.000

• Whisky: $4.000

• Ginebra con gaseosa cola: $3.000

• Pizza entera: $5.000

• Media pizza: $3.000

• Docena de empanadas: $14.000

• Media docena de empanadas: $8.000

• Empanada por unidad: $1.500

• Cono de papas: $3.000

• Choripán: $5.000

• Porción de pizza: $1.000