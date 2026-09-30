Netanyahu reporta intento de ataque en vuelo Dubái-Tel Aviv tras apuñalamiento del piloto

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reportó este miércoles que un piloto de un vuelo de Flydubai, que llevaba mayormente a pasajeros israelíes, apuñaló a su colega en cabina y, aparentemente, intentó estrellar la aeronave antes de ser sometido por la tripulación y algunos pasajeros.

El avión aterrizó en Tabuk, Arabia Saudita, y Netanyahu, en un mensaje en video, informó que el presunto atacante fue detenido y está siendo interrogado por las autoridades saudíes.

El primer ministro israelí mencionó que Israel mantiene un contacto continuo con "las autoridades pertinentes" y calificó el evento como "extremadamente grave".

Durante su exposición, detalló que el avión comenzó a perder altitud rápidamente mientras se acercaba a Israel, lo que llevó a un pasajero israelí y a un miembro de la tripulación a ingresar a la cabina y controlar al piloto que intentaba "sabotear" los sistemas de vuelo.

Otros miembros de la tripulación también tomaron el mando de la aeronave, según lo explicado por el primer ministro.

Tzvika Mens, quien participó en la detención del agresor, relató a la cadena estatal israelí Kan TV que él y otras dos personas utilizaron los cables de los auriculares que se distribuyen a los pasajeros para inmovilizar al atacante.

Un avión de reemplazo de Flydubai estaba listo para partir hacia Israel, pero el vuelo se retrasó debido a que algunos pasajeros manifestaron miedo y se negaron a abordar, según Mens.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el suceso como un "ataque terrorista yihadista" en un comunicado oficial.

El vuelo FZ1073 de Flydubai descendió aproximadamente 14.000 pies en menos de 30 segundos antes de emitir señales de emergencia, según datos de seguimiento de vuelos, según reportó Xinhua.

Un portavoz de Flydubai confirmó que el vuelo "experimentó un incidente" durante su trayecto. El avión aterrizó posteriormente en el aeropuerto de Tabuk, y todos los pasajeros "están a salvo y ubicados", agregó el portavoz.