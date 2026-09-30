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Confirmaron la perpetua para los condenados por matar al panadero al que le robaron la camioneta

La Cámara Penal de Rosario ratificó la sentencia contra Elías V. y Marlen A. por el homicidio ocurrido en junio de 2022. La víctima tenía 53 años.

30/09/2026 | 12:38Redacción Cadena 3 Rosario

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FOTO: El Centro de Justicia Penal de Rosario.

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En segunda instancia, la Cámara Penal de Rosario confirmó este miércoles la condena a prisión perpetua para Elías V. y Marlen A. por el homicidio de Ricardo Capoulat, ocurrido el 3 de junio de 2022. Ambos habían sido condenados en julio de 2025 como coautores del crimen, considerado un homicidio doblemente calificado, en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la acusación fiscal, Marlen A. se contactó con Capoulat, de 53 años, y lo convocó a Moreno al 6300. Desde allí, ambos se trasladaron en una Volkswagen Amarok hacia el sur y luego regresaron a Rosario. La mujer, en coordinación con Elías V. y otro hombre que no fue identificado, habría dirigido a la víctima hasta Brandoni entre Pje. Turín y Dorrego, donde lo hicieron descender de la camioneta y le dispararon varias veces con un arma calibre 9 milímetros. Capoulat murió en el lugar y los agresores escaparon con la camioneta y su teléfono celular.

El 20 de junio de 2022, tras una persecución policial, fue recuperada la Amarok y detenido uno de los acusados, que circulaba en el vehículo de la víctima. La defensa apeló las condenas y el caso llegó a una audiencia de Cámara en los Tribunales Provinciales de Rosario. Los jueces Ivaldi Artacho, Alonso y Lavini Rosseto resolvieron confirmar la pena de prisión perpetua para ambos.

Lectura rápida

¿Qué condena fue confirmada? La condena a prisión perpetua para Elías V. y Marlen A..

¿Quién fue la víctima del homicidio? Ricardo Capoulat, de 53 años.

¿Cuándo ocurrió el homicidio? El 3 de junio de 2022.

¿Dónde fue asesinado Capoulat? En Brandoni entre Pje. Turín y Dorrego.

¿Cómo se llevó a cabo el crimen? Marlen A. convocó a Capoulat y, junto a Elías V., lo dispararon con un arma calibre 9 milímetros.

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