DoorDash presenta un agente de IA para pedidos de comida por mensaje de texto

DoorDash lanzó un nuevo servicio que permite a los usuarios realizar pedidos de comida mediante un agente de inteligencia artificial a través de mensajes de texto. Esta herramienta, disponible en Apple Messages, permite a los usuarios enviar comandos como "ordena mi habitual", lo que hace que el agente entienda que se refieren a su pedido habitual del viernes por la noche.

Además, los usuarios pueden solicitar un plato específico y pedir recomendaciones locales. El agente buscará restaurantes cercanos y sugerirá un carrito basado en la solicitud, incluso enviando fotos de los alimentos recomendados. Cuando se trata de pedidos grupales, el agente puede gestionar preferencias dietéticas mixtas y diferentes cantidades en una sola orden.

Con este lanzamiento, DoorDash busca obtener una ventaja sobre sus competidores, como Uber Eats y Grubhub. Esta iniciativa se enmarca en una creciente tendencia hacia la adopción de agentes de IA personales que pueden realizar tareas sin que los usuarios tengan que navegar por aplicaciones o sitios web.

Para aquellos interesados en probar esta nueva funcionalidad, DoorDash ha abierto una lista de espera para usuarios en los Estados Unidos.

Además del agente de IA, la compañía anunció que comenzará a probar drones de entrega con algunos restaurantes en California del Norte.