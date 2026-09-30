El posible 11 de Argentina para recibir a Bolivia en el Kempes

FOTO: Scaloni podrá ensayar variantes en los amistosos de la Fecha FIFA.

La selección argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA.

De cara a este encuentro, Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de ensayar variantes. Una de las principales novedades sería la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque de arranque.

El entrenador no confirmó la formación y tampoco dio demasiadas pistas durante la conferencia de prensa previa al partido. Sin embargo, existe expectativa por el posible debut de algunos de los jóvenes convocados y por el regreso de futbolistas que llevaban tiempo sin integrar una convocatoria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El probable equipo de Argentina

La formación que podría presentar Scaloni ante Bolivia sería con:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El partido ante Bolivia será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe alternativas dentro del plantel, con la mira puesta en la renovación del equipo y en los próximos compromisos de la selección.