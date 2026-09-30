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El posible 11 de Argentina para recibir a Bolivia en el Kempes

El partido se disputará este miércoles, desde las 21, en el recinto mayor de Córdoba. Lautaro Martínez y Julián Álvarez irían juntos desde el arranque. Transmite Cadena 3.

30/09/2026 | 12:04Redacción Cadena 3

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Scaloni podrá ensayar variantes en los amistosos de la Fecha FIFA.

FOTO: Scaloni podrá ensayar variantes en los amistosos de la Fecha FIFA.

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La selección argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA.

De cara a este encuentro, Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de ensayar variantes. Una de las principales novedades sería la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque de arranque.

El entrenador no confirmó la formación y tampoco dio demasiadas pistas durante la conferencia de prensa previa al partido. Sin embargo, existe expectativa por el posible debut de algunos de los jóvenes convocados y por el regreso de futbolistas que llevaban tiempo sin integrar una convocatoria.

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El probable equipo de Argentina

La formación que podría presentar Scaloni ante Bolivia sería con:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El partido ante Bolivia será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe alternativas dentro del plantel, con la mira puesta en la renovación del equipo y en los próximos compromisos de la selección.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará la selección argentina? La selección argentina jugará un amistoso internacional contra Bolivia.

¿Quién es el entrenador de la selección argentina? El entrenador de la selección argentina es Lionel Scaloni.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo este miércoles a las 21.

¿Dónde se jugará el encuentro? El encuentro se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Cuál es el objetivo del partido? El objetivo del partido es evaluar alternativas dentro del plantel y preparar la renovación del equipo.

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