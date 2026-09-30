Alerta por el empleo junior: las empresas dejaron de buscar perfiles con poca experiencia

El mercado laboral argentino exhibe una menor contratación de personal eventual, dificultades para cubrir puestos técnicos y una fuerte retracción de las búsquedas de trabajadores con poca experiencia, según el último informe del Observatorio del Mercado Laboral.

El relevamiento fue elaborado por la Universidad Blas Pascal (UBP) y la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE). Sebastián Visotsky, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Córdoba Management School de la UBP, explicó en diálogo con Cadena 3 que el estudio permite detectar rápidamente los cambios en el nivel de actividad.

La cámara reúne a compañías dedicadas principalmente a la contratación de personal eventual, entre ellas Manpower, Adecco y Randstad. De acuerdo con Visotsky, sus integrantes representan cerca del 55% de ese mercado en la Argentina y gestionan el paso de aproximadamente 100.000 trabajadores por año.

"El empleo eventual funciona como un indicador que permite observar rápidamente si el mercado está entrando en una crisis o en una reactivación, porque esos trabajadores suelen ser los primeros que salen o ingresan", señaló.

Uno de los principales resultados fue la caída del 12,4% en la contratación eventual entre marzo y junio. El especialista aclaró que se trata de una contracción "extensiva", debido a que se redujo la cantidad de empleados, pero el promedio de horas trabajadas por quienes conservaron sus puestos permaneció relativamente estable.

A este escenario se sumó una pérdida del poder adquisitivo. Según el estudio, los salarios del sector aumentaron un 10,9% entre enero y mayo, mientras que la inflación acumulada durante ese período se ubicó entre el 14% y el 15%. El informe excluyó junio para evitar la distorsión estadística provocada por el pago del aguinaldo.

• Faltan trabajadores capacitados

Visotsky indicó que la brecha entre los salarios ofrecidos por las empresas y las pretensiones de los postulantes continúa entre las principales dificultades para cubrir vacantes, aunque dejó de ocupar el primer lugar.

El mayor inconveniente actualmente es la falta de formación específica. Las empresas requieren perfiles técnicos especializados y trabajadores capacitados en distintos oficios, pero no encuentran suficientes candidatos que cumplan con esas condiciones.

"Falta gente capacitada y quienes sí lo están requieren, en algunos casos, un salario mayor al que las empresas están dispuestas a pagar", resumió.

El economista sostuvo que tanto las compañías como los trabajadores enfrentan restricciones. Mientras las empresas no siempre pueden acompañar la evolución de los precios con sus remuneraciones, los postulantes buscan recuperar el poder adquisitivo perdido.

• Sin búsquedas de perfiles junior

Otro dato que llamó la atención fue la ausencia de pedidos de perfiles junior para empleos permanentes. En el período analizado, ninguna de las empresas que integran el panel recibió solicitudes para cubrir puestos con personas que tuvieran menos de tres años de experiencia.

Visotsky aclaró que todavía no existen elementos suficientes para atribuir el fenómeno exclusivamente a la inteligencia artificial, aunque consideró que se trata de una hipótesis "bastante factible".

"Antes, muchos de los trabajos rutinarios o que no requerían tanto conocimiento eran realizados por perfiles junior. Hoy, con inteligencia artificial, se pueden reemplazar varias de esas tareas", explicó.

Frente a esta transformación, planteó la necesidad de revisar las prácticas profesionales y pasantías que realizan los estudiantes. A su entender, esas instancias deberían convertirse en experiencias formativas reales para que los jóvenes ingresen al mercado laboral con mayores herramientas.

"Tal vez tengamos que darle a la pasantía un componente realmente formativo y lograr que el alumno salga con experiencia concreta, no solamente con un par de meses en una empresa para conocer de qué se trata el trabajo", afirmó.

• La movilidad, una nueva barrera

El último relevamiento también identificó por primera vez a la movilidad geográfica como una dificultad para las contrataciones. Las empresas encuentran obstáculos para conseguir trabajadores dispuestos a trasladarse hacia otras provincias, un aspecto especialmente relevante para actividades como la minería, la energía o la explotación hidrocarburífera.

El Observatorio profundizará esta cuestión en su próximo informe, con el objetivo de determinar cuántos postulantes envían currículums para ocupar puestos fuera de su provincia de residencia.

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.