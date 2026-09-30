Newell’s repudió los incidentes en el Coloso y anunció que recurrirá a la Justicia
El club emitió un comunicado tras los disturbios registrados este martes en las inmediaciones y dentro del estadio. Aseguró que los hechos se originaron por circunstancias ajenas a la institución, cuestionó el operativo policial y anticipó acciones judiciales.
30/09/2026 | 08:14Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El club emitió un comunicado tras los disturbios registrados esta martes.
Newell’s Old Boys expresó su “más enérgico repudio” por los incidentes ocurridos este martes por la noche en las inmediaciones y dentro del estadio Marcelo Bielsa y anunció que recurrirá a la Justicia por lo sucedido.
El pronunciamiento se conoció luego de los disturbios registrados en la zona del Parque Independencia, donde se produjeron piedrazos, enfrentamientos y la intervención de efectivos policiales.
A través de un comunicado oficial, la institución del Parque Independencia sostuvo que los episodios fueron “absolutamente incompatibles con el respeto que debe existir hacia nuestro club, sus socios e hinchas”.
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Unas 12 personas quedaron demoradas tras los disturbios en la zona del estadio. Asuntos Internos intervendrá para revisar el accionar de la Policía y el club se presentará ante la Justicia.
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Además, la dirigencia buscó desligar a la institución y a sus simpatizantes del origen de los incidentes. “Ni los socios e hinchas ni los dirigentes de Newell’s Old Boys fueron quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos”, señaló.
Según la posición expresada por el club, su comunidad “se vio involucrada en una situación generada por circunstancias ajenas” a la entidad. En ese sentido, consideró “inaceptable” que se pretenda responsabilizar directa o indirectamente a Newell’s o a quienes forman parte de la institución.
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Cuestionamientos al operativo policial
Uno de los puntos centrales del comunicado fue el rechazo al procedimiento de las fuerzas de seguridad dentro del estadio. Newell’s cuestionó “el accionar policial y la intromisión de agentes de la fuerza dentro de las instalaciones”.
“Nuestro club es una institución propiedad de sus socios y merece que su ámbito sea respetado”, planteó la entidad, que reclamó que cualquier intervención de las fuerzas de seguridad se realice bajo criterios de “proporcionalidad, responsabilidad y respeto irrestricto” por la institución y sus integrantes.
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Parque Independencia . Incidentes en el estadio de Newell’s: hubo piedrazos y enfrentamientos con la policía
Los disturbios comenzaron con ataques a vehículos en los que circulaban hinchas de Central. La intervención de la Brigada Motorizada derivó en enfrentamientos y los agentes ingresaron al estadio. Hubo daños en varios autos.
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El club también manifestó una “profunda desconfianza” hacia los responsables de la seguridad deportiva y de los eventos masivos. En ese marco, pidió revisar los criterios utilizados para planificar y ejecutar los operativos y reclamó “respuestas claras y responsabilidades concretas cuando corresponda”.
Newell’s irá a la Justicia
Finalmente, la institución anticipó que avanzará judicialmente por los episodios ocurridos este martes. “Para Newell’s Old Boys lo normal es seguir defendiendo el respeto por nuestra institución, por nuestros socios y por todos aquellos que concurren a ella”, expresó el comunicado.
Y concluyó: “El Club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos este martes”.
Lectura rápida
¿Qué expresó Newell’s Old Boys? La institución expresó su “más enérgico repudio” por los incidentes ocurridos y anunció que recurrirá a la Justicia.
¿Dónde ocurrieron los disturbios? Los disturbios se registraron en la zona del Parque Independencia.
¿Qué cuestionó Newell’s? Cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y la intromisión de agentes dentro del estadio.
¿Qué reclamó el club? Reclamó que cualquier intervención de las fuerzas de seguridad se realice con proporcionalidad y respeto.
¿Qué acciones tomará Newell’s? La institución avanzará judicialmente por los episodios ocurridos este martes.