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Arrancó la venta de entradas para el Festival de Jesús María: precios y cuotas sin interés

Las localidades pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías. Habrá alternativas de pago que podrán consultarse al realizar la operación.

01/10/2026 | 10:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Comienza la venta de entradas para el Festival de Jesús María 2027.

FOTO: Comienza la venta de entradas para el Festival de Jesús María 2027.

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El Festival de Jesús María habilitó la venta de entradas para su 61ª edición, que se desarrollará del 7 al 17 de enero de 2027. Las generales para las noches del 8 al 17 costarán $60.000, mientras que las plateas tendrán valores de entre $200.000 y $300.000, según la jornada.

Las localidades pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías del Festival, ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María, los martes y jueves de 18 a 21.

Para las compras online, las promociones difundidas contemplan hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Macro y tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa, de Bancor. También habrá otras alternativas de pago que podrán consultarse al realizar la operación.

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• Cuánto cuestan las entradas

Para las jornadas del 8 al 17 de enero, la entrada general, destinada a personas desde los 12 años, costará $60.000. Los menores de 5 a 11 años abonarán $35.000, al igual que los jubilados, quienes deberán presentar el carnet correspondiente. Los niños de 0 a 4 años ingresarán gratis.

El ticket para ingresar una conservadora de hasta 34 litros tendrá un valor de $70.000.

La organización aclaró que tanto las entradas como los tickets para conservadoras serán válidos únicamente para el día seleccionado. Además, son comprobantes diferentes: el ticket de conservadora no reemplaza la entrada de una persona ni puede utilizarse a la inversa.

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• Plateas: sector unificado y opción con estacionamiento

Una de las novedades será la unificación de las plateas, que dejarán de diferenciarse entre A y B. El sector contará con una barra de bebidas y ofrecerá localidades con o sin estacionamiento.

Para el viernes 8 y el lunes 11, las plateas costarán $200.000, o $250.000 con estacionamiento.

El sábado 9, domingo 10, martes 12, miércoles 13 y domingo 17, los valores serán de $250.000 sin estacionamiento y $300.000 con ese servicio.

Para el jueves 14 y el sábado 16, las localidades tendrán un precio de $280.000, que ascenderá a $330.000 con estacionamiento.

La platea del viernes 15 costará $300.000, o $350.000 con estacionamiento.

En este sector, desde los 5 años se abonará el valor correspondiente. Cada persona deberá contar con su ticket para ocupar una silla o espacio dentro de la platea.

El estacionamiento estará en el Club Alianza, a pocos metros del Festival. Será al aire libre y estará habilitado exclusivamente para autos y camionetas, con un ticket por vehículo. Quienes compren varias localidades y concurran en un mismo vehículo solo deberán seleccionar una entrada con estacionamiento.

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• Cómo será el Jueves Solidario

La apertura del jueves 7 de enero tendrá una modalidad especial: quienes compren entradas generales o plateas podrán elegir el monto de su aporte entre los precios disponibles.

Para esa jornada se anunció el ingreso gratuito de menores de hasta 11 años y jubilados.

Por otra parte, el formulario para solicitar el ingreso con Certificado Único de Discapacidad (CUD) estará disponible durante enero. La venta de ubicaciones VIP se habilitará próximamente y la organización comunicará sus condiciones.

Lectura rápida

¿Qué evento se está promocionando? Se está promocionando el Festival de Jesús María, en su 61ª edición.

¿Cuándo se llevará a cabo? El festival se desarrollará del 7 al 17 de enero de 2027.

¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o en las boleterías ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María.

¿Cuánto cuesta la entrada general? La entrada general costará $60.000 para personas desde los 12 años.

¿Qué novedades habrá en las plateas? Las plateas serán unificadas y ofrecerán opción con o sin estacionamiento.

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