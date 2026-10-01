Arrancó la venta de entradas para el Festival de Jesús María: precios y cuotas sin interés
Las localidades pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías. Habrá alternativas de pago que podrán consultarse al realizar la operación.
01/10/2026 | 10:08Redacción Cadena 3
FOTO: Comienza la venta de entradas para el Festival de Jesús María 2027.
El Festival de Jesús María habilitó la venta de entradas para su 61ª edición, que se desarrollará del 7 al 17 de enero de 2027. Las generales para las noches del 8 al 17 costarán $60.000, mientras que las plateas tendrán valores de entre $200.000 y $300.000, según la jornada.
Las localidades pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías del Festival, ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María, los martes y jueves de 18 a 21.
Para las compras online, las promociones difundidas contemplan hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Macro y tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa, de Bancor. También habrá otras alternativas de pago que podrán consultarse al realizar la operación.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
• Cuánto cuestan las entradas
Para las jornadas del 8 al 17 de enero, la entrada general, destinada a personas desde los 12 años, costará $60.000. Los menores de 5 a 11 años abonarán $35.000, al igual que los jubilados, quienes deberán presentar el carnet correspondiente. Los niños de 0 a 4 años ingresarán gratis.
El ticket para ingresar una conservadora de hasta 34 litros tendrá un valor de $70.000.
La organización aclaró que tanto las entradas como los tickets para conservadoras serán válidos únicamente para el día seleccionado. Además, son comprobantes diferentes: el ticket de conservadora no reemplaza la entrada de una persona ni puede utilizarse a la inversa.
/Inicio Código Embebido/
100 Noches Festivaleras. Día por día: así quedó la grilla del Festival de Jesús María 2027
La 61ª edición se realizará del 7 al 17 de enero. Abel Pintos, Cazzu, Soledad, el Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra estarán entre las figuras de las 11 jornadas. En la nota, todos los detalles.
/Fin Código Embebido/
• Plateas: sector unificado y opción con estacionamiento
Una de las novedades será la unificación de las plateas, que dejarán de diferenciarse entre A y B. El sector contará con una barra de bebidas y ofrecerá localidades con o sin estacionamiento.
Para el viernes 8 y el lunes 11, las plateas costarán $200.000, o $250.000 con estacionamiento.
El sábado 9, domingo 10, martes 12, miércoles 13 y domingo 17, los valores serán de $250.000 sin estacionamiento y $300.000 con ese servicio.
Para el jueves 14 y el sábado 16, las localidades tendrán un precio de $280.000, que ascenderá a $330.000 con estacionamiento.
La platea del viernes 15 costará $300.000, o $350.000 con estacionamiento.
En este sector, desde los 5 años se abonará el valor correspondiente. Cada persona deberá contar con su ticket para ocupar una silla o espacio dentro de la platea.
El estacionamiento estará en el Club Alianza, a pocos metros del Festival. Será al aire libre y estará habilitado exclusivamente para autos y camionetas, con un ticket por vehículo. Quienes compren varias localidades y concurran en un mismo vehículo solo deberán seleccionar una entrada con estacionamiento.
/Inicio Código Embebido/
100 Noches Festivaleras. El Festival de Jesús María 2027 ya tiene grilla: más de 60 artistas y una fuerte mezcla de géneros
La 61ª edición se realizará del 7 al 17 de enero. La programación reúne a referentes del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música urbana. Todos los detalles.
/Fin Código Embebido/
• Cómo será el Jueves Solidario
La apertura del jueves 7 de enero tendrá una modalidad especial: quienes compren entradas generales o plateas podrán elegir el monto de su aporte entre los precios disponibles.
Para esa jornada se anunció el ingreso gratuito de menores de hasta 11 años y jubilados.
Por otra parte, el formulario para solicitar el ingreso con Certificado Único de Discapacidad (CUD) estará disponible durante enero. La venta de ubicaciones VIP se habilitará próximamente y la organización comunicará sus condiciones.
Lectura rápida
¿Qué evento se está promocionando? Se está promocionando el Festival de Jesús María, en su 61ª edición.
¿Cuándo se llevará a cabo? El festival se desarrollará del 7 al 17 de enero de 2027.
¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o en las boleterías ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María.
¿Cuánto cuesta la entrada general? La entrada general costará $60.000 para personas desde los 12 años.
¿Qué novedades habrá en las plateas? Las plateas serán unificadas y ofrecerán opción con o sin estacionamiento.