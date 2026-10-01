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Brecha de precios: tomar un café en Córdoba cuesta lo mismo que en París y el doble que en San Pablo

ENVIADOS ESPECIALES. Un relevamiento comparativo de la canasta básica expuso distorsiones en los valores locales frente a grandes metrópolis internacionales.

01/10/2026 | 10:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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  1.

    Audio. Comparativa de precios entre cafés, pollos y lácteos en París, San Pablo y Córdoba

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    Episodios

Una medición de precios representativa sobre insumos de consumo masivo expuso notables asimetrías tarifarias entre la ciudad de Córdoba y dos metrópolis internacionales como París y San Pablo

Del análisis comparativo sobre productos de primera necesidad —café, pechuga de pollo, tomate, leche y pan— surge que la capital provincial registra costos fijados en niveles similares a la capital francesa e incluso por encima de los valores vigentes en la ciudad brasileña.

El relevamiento sobre la infusión individual arrojó sorpresas al contrastar las cartas locales con establecimientos de Europa y del vecino país: "El café espresso en un bar típico y céntrico de París cuesta unos 3 euros, equivalentes a 5.500 pesos. En San Pablo, en tanto, tomar un café en la zona céntrica oscila entre 2.000 y 3.000 pesos".

En el ámbito local, la misma infusión servida en zonas gastronómicas céntricas o del sector norte de la ciudad de Córdoba parte desde una base de 4.000 a 5.000 pesos, situando el costo local a la par de la capital francesa y hasta un 100% por encima de la metrópoli paulista, donde incide la condición de Brasil como principal productor mundial de café.

De la pechuga al tomate: la oscilación de la canasta

La disparidad de valores también se extendió al resto de los alimentos básicos analizados en supermercados y comercios de cercanía: Pechuga de pollo (kilo): En París se posiciona como el valor más elevado con un equivalente a $16.940 ($9,79$ euros). En San Pablo, la versión fresca de la pechuga sin hueso cotiza a $7.100, mientras que en las pollerías y supermercados cordobeses la franja oscila entre los $9.000 y $16.000, según la marca y el tipo de establecimiento.

Tomate (kilo): El kilo de tomate redondo en el mercado francés se ubica en $6.030, un valor casi idéntico al registrado en supermercados cordobeses (donde alcanza los $5.900), aunque en verdulerías de barrio locales y en comercios paulistas se consigue por la mitad de precio, en torno a los $2.900 y $3.000.

Leche (litro en cartón): Francia ostenta la marca más alta con un costo equivalente a $13.160, frente a los $1.300 abonados en Brasil y las promociones vigentes en Córdoba que parten desde los $1.599.

Pan (kilo): La emblemática baguette francesa cotiza a $1.018, mientras que el kilo de pan en San Pablo asciende a $4.400 debido a que Brasil debe importar trigo. En las panaderías cordobesas, el kilo de pan francés promedia entre los $3.500 y $4.000, y el criollo ronda entre $4.500 y $5.000.

Lectura rápida

¿Qué expone la medición de precios? Notables asimetrías tarifarias entre la ciudad de Córdoba y metrópolis internacionales como París y San Pablo.

¿Cuáles son los productos analizados? Café, pechuga de pollo, tomate, leche y pan.

¿Qué precio tiene un café en París? Un café espresso en París cuesta unos 3 euros, equivalentes a 5.500 pesos.

¿Cuál es el costo de la leche en Córdoba? Las promociones vigentes en Córdoba para leche (litro en cartón) parten desde los $1.599.

¿Cómo se comparan los precios del pan? El kilo de pan en Córdoba promedia entre los $3.500 y $4.000, mientras que en San Pablo asciende a $4.400.

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