Desgarrador testimonio del papá de Aixa, la joven que habría sido asesinada por su exnovio

FOTO: Mató a su exnovia de 20 años, se fugó y no lo encuentran.

Aixa Dana Mili, la joven de 20 años encontrada muerta en su casa de Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, había denunciado a su expareja por violencia de género y contaba con botón antipánico y asistencia profesional. Su padre, Antonio, reconstruyó las últimas horas de contacto con ella y pidió que detengan a Alejandro Daniel Sofía, principal sospechoso del femicidio, que permanece prófugo.

En diálogo con Cadena 3, el hombre contó que vivía con su hija y que mantenían una comunicación constante. "Éramos unidos, éramos compañeros", expresó, entre momentos en los que el dolor le impidió continuar con su relato.

La noche anterior al hallazgo, Aixa le había contado que había ido al polideportivo y que alrededor de las 22 había regresado a su casa. Después le avisó que iba a bañarse y a dormir. Antonio recordó que, como solía hacer, también bromeó con él. "Bueno, papi, me voy a acostar. Nos vemos mañana", fue el mensaje de su hija que recordó durante la entrevista.

El padre también relató un episodio de violencia previo a la denuncia. Según contó, Aixa le había comunicado a Sofía que no quería continuar la relación, pero el hombre la perseguía en el polideportivo. En una discusión, la tiró a una zanja. Una vecina salió a socorrerla y él escapó en moto.

Tras la denuncia, la joven recibió un botón antipánico, asistencia social y atención psicológica, además de números de teléfono a los que podía recurrir. Antonio destacó el acompañamiento que tuvo su hija: "Todos estuvieron en todo momento. No la dejaron sola".

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El hombre señaló que Sofía había estado detenido y que, después de que recuperara la libertad, notaba a Aixa tranquila porque sabía que contaba con esos recursos de protección. "En ningún momento me mostró que estaba nerviosa, que tenía miedo", sostuvo.

Al reconstruir el hallazgo, Antonio contó que regresó de trabajar y encontró a su hija ahorcada y semidesnuda, con lesiones visibles. Sobre una mesa había una fotografía de Aixa con el femicida.

Desesperado, intentó sostenerla y auxiliarla. "La quise abrazar", recordó. Luego pidió ayuda a los vecinos, que debieron romper la cadena del portón para ingresar a la vivienda. "La tenía ahí, no la quería soltar", expresó. Contó que la bajó con cuidado y que los vecinos llamaron a una ambulancia.

Antonio reclamó que se intensifique la búsqueda del sospechoso y agradeció a los medios por difundir el caso. "Tiene que aparecer", insistió. "El hijo de puta me arruinó la vida. Quiero que la Justicia lo encuentre. Que lo maten a él, a su familia, madre, padre, a los hijos. Que prendan fuego su casa. Estas mierdas no se tienen que reproducir porque van a seguir haciendo lo que le dijeron a mi hija", agregó.

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También manifestó su sospecha de que otras personas ayudan a Sofía a mantenerse oculto. "Alguien lo debe tener escondido", afirmó. "Hay muchos que lo están cubriendo", agregó.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre. Una de las hipótesis es que la escena fue montada para hacer pasar el crimen por un suicidio.

Según fuentes del caso, Alejandro Daniel Sofía fue imputado en diciembre de 2025 por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa, y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026.

Los investigadores también incorporaron un video que publicó en WhatsApp y mensajes enviados a un conocido en los que admitió haberse "mandado una cagada".

Entrevista de Rodolfo Barili.