El juicio por el femicidio de Agostina Vega podría realizarse en el primer semestre de 2027

FOTO: El juicio por el femicidio de Agostina Vega comenzaría en 2027.

La defensa de Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega en barrio Cofico de Córdoba, no presentó dentro del plazo previsto una oposición al requerimiento de elevación a juicio firmado semanas atrás por el fiscal Raúl Garzón. Fue la única de las seis defensas que no objetó la medida en término.

Barrelier está detenido desde aproximadamente una semana después del crimen y actualmente tiene como defensor particular al abogado Carlos Argüello. Los otros cinco acusados en el expediente están imputados por encubrimiento y sus defensas sí presentaron objeciones.

También se opuso la abogada querellante Fernanda Alaniz, que representa al padre de Agostina. Su planteo no cuestiona la responsabilidad que la investigación atribuye a los acusados, sino que sostiene que faltan personas por imputar.

El juez de Control Juan Manuel Fernández López debe resolver esas presentaciones, una instancia clave para determinar cómo avanzará la causa hacia el juicio.

Barrelier afronta tres causas penales. Dos fueron investigadas por Garzón, quien dispuso su elevación a juicio: la del femicidio de Agostina, con una acusación triplemente agravada, y otra por un episodio ocurrido un año antes en la misma vivienda de Cofico.

En ese segundo expediente, se le atribuye haber intentado secuestrar y abusar de una joven que logró escapar del lugar con vida, de acuerdo con lo que sostiene la investigación.

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La tercera imputación se conoció la semana pasada y surgió de un hallazgo durante la pesquisa por el femicidio: la descarga de 377 imágenes de abuso sexual infantil. Según la investigación, Barrelier habría obtenido ese material por internet, a través de redes sociales, mientras planificaba el asesinato de Agostina.

Ese descubrimiento dio lugar a una causa conexa en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de Juan Ávila Echenique, quien lo imputó por la tenencia de ese material.

Además, permanecen abiertas otras investigaciones vinculadas al caso que todavía no tuvieron resolución. En el fuero de narcomenudeo interviene la fiscal Milagros Rivas. Por su parte, la fiscal Ingrid Vago investiga, en el ámbito de los delitos sexuales, una presunta trama relacionada con boliches de la noche cordobesa.

Por el momento, no se abrió una investigación sobre el mecanismo por el cual Barrelier ingresó a trabajar en la Municipalidad de Córdoba ni sobre los controles internos del municipio. El acusado estuvo preso durante 20 días el año pasado, pero desde la Municipalidad indicaron que no se habían enterado de su ausencia.

La fecha del juicio por el femicidio todavía no está definida. Primero debe conocerse la resolución del juez de Control sobre las oposiciones presentadas y, de acuerdo con la información difundida, no habría tiempo material para realizar el debate durante lo que resta de 2026.

Aunque circuló una versión que señalaba que podría darse durante el receso de verano de 2027 por la trascendencia del caso, fuentes de los tribunales de Córdoba relativizaron esa posibilidad. Mencionaron el primer semestre del próximo año como un período posible para el juicio, fuera de la feria judicial.

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Informe de Juan Federico.