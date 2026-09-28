Los que volvieron el domingo: un thriller sobre la memoria y la verdad oculta

En agosto de 1998, la sierra de San Román fue escenario de un suceso que marcaría a toda una comunidad: la desaparición de siete niños. Cuatro días después, en un domingo que parecía devolver la esperanza, los pequeños regresaron, vivos y apenas heridos. Sin embargo, su regreso fue envuelto en un halo de misterio, ya que ninguno de ellos pudo explicar con claridad lo que había sucedido durante esas noches perdidas en la montaña. El pueblo lo denominó el milagro de San Román, pero la historia no se detiene ahí.

Veintiocho años más tarde, Daniel Valdés, uno de los niños que volvió, recibe una fotografía inquietante tomada el mismo día de su desaparición. En ella, reconoce a sus compañeros: Irene, Marcos, Teresa, Julián, Bruno y Álex. Sin embargo, hay un detalle perturbador: en la imagen aparecen ocho niños, y el octavo es un completo desconocido para él. En el reverso de la fotografía, una frase enigmática lo lleva a cuestionar su pasado: "PREGÚNTALE A SU MADRE CUÁNTOS VOLVIERON".

La trama se complica cuando Marcos, ahora periodista, aparece muerto en su hogar, dejando otra frase inquietante en la pared: "Y A SE HA ACORDADO DE NOSOTROS". Impulsado por la necesidad de respuestas, Daniel regresa a San Román acompañado de su hija Clara, una adolescente astuta que se niega a aceptar las explicaciones simplistas que los adultos han aprendido a aceptar. Juntos, se sumergen en un laberinto de fotografías olvidadas, cintas de vídeo y mapas de búsqueda alterados, descubriendo una casa que había sido preparada para recibirlos mientras oficialmente seguían desaparecidos.

A medida que reconstruyen aquellos cuatro días, la inquietante verdad comienza a emerger: tal vez nunca estuvieron perdidos. La pregunta que se plantea no es solo qué ocurrió con el niño que faltaba, sino quién decidió que su búsqueda no debía llevarse a cabo. "Los que volvieron el domingo" es un thriller que explora la memoria, la culpa y el poder de las versiones repetidas, que pueden llegar a sustituir la verdad. En un mundo donde algunas historias no desaparecen, sino que esperan ser redescubiertas, este libro invita a reflexionar sobre lo que realmente sabemos de nuestro pasado.

**Ficha del libro**

**Género**: Varios

**Editorial**: INDEPENDENTLY PUBLISHED

**Año de edición**: 2026

**ISBN**: 9798171989651

**Idioma**: Español