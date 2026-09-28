El pacto de las sombras: un misterio que desentierra secretos en Álava

En el corazón de Álava, un grupo de cuatro jóvenes se adentra en el mundo del úrbex, una práctica que consiste en explorar lugares abandonados. Sin embargo, su aventura se transforma en una pesadilla cuando descubren un cadáver en un antiguo internado de élite. Este inquietante hallazgo marca el inicio de una serie de eventos que desenterrarán secretos oscuros y peligrosos.

La historia se desarrolla tres meses después, cuando dos de los jóvenes encuentran otro cuerpo sin vida, esta vez el de un empresario en una mansión olvidada a las afueras de Pamplona. La inspectora Julia Arrondo lidera la investigación, que se complica con cada pista que descubren. A medida que el equipo de Arrondo se adentra en el caso, se dan cuenta de que los secretos que creían enterrados están más cerca de lo que imaginan.

El autor, conocido por su habilidad para tejer tramas intrigantes, nos sumerge en un relato que combina elementos de la novela negra, la intriga y el terror. La atmósfera opresiva y los giros inesperados mantienen al lector al borde de su asiento, mientras se revelan las conexiones entre los personajes y los oscuros secretos del pasado.

La relevancia de "El pacto de las sombras" radica no solo en su trama absorbente, sino también en su capacidad para explorar temas como la amistad, la traición y las consecuencias de los actos del pasado. En un contexto donde la curiosidad puede llevar a situaciones peligrosas, la obra invita a reflexionar sobre los límites de la exploración y el costo de descubrir la verdad.

En definitiva, esta novela es una invitación a adentrarse en un mundo donde cada sombra puede ocultar un secreto mortal. Con su publicación en 2026 por Plaza & Janés, se espera que capte la atención de los amantes del género y de aquellos que buscan una lectura que combine misterio y tensión.

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