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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 23°. Se prevé un cielo nublado y condiciones de humedad del 73%. Conocé el pronóstico extendido.

28/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es de 24°. La humedad se encuentra en un 73%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur-suroeste, y la presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe indica que el martes 29 de septiembre la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con lluvias intensas. El miércoles 30 de septiembre, la mínima descenderá a 12° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo nublado. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con lluvias moderadas esperadas.

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