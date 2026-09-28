Granizo en Córdoba: entre el 30% y el 40% de los vehículos del país no tiene seguro obligatorio
El asesor Marcos Spaccessi advirtió en Cadena 3 sobre los topes de las pólizas y las restricciones ante granizadas sucesivas. También señaló la baja cobertura de las viviendas.
28/09/2026 | 13:22Redacción Cadena 3
FOTO: Dramático temporal de granizo en Unquillo.
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Audio. Granizo en Córdoba: gran parte del parque automotor de Argentina no está asegurado
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Entre el 30% y el 40% del parque automotor argentino no cuenta siquiera con el seguro obligatorio de responsabilidad civil, según estimó el asesor de seguros Marcos Spaccessi, tras la intensa granizada que afectó este lunes 28 de septiembre a distintos puntos de Córdoba.
El temporal golpeó sectores de la capital provincial y del Gran Córdoba desde la madrugada. En localidades de Sierras Chicas, como Unquillo y Mendiolaza, vecinos reportaron daños en vehículos y viviendas por la caída de piedras de gran tamaño.
En diálogo con Cadena 3, Spaccessi explicó que, entre los vehículos asegurados, existen distintos niveles de protección, desde la responsabilidad civil hasta las pólizas contra todo riesgo. Por eso, tener un seguro contratado no implica necesariamente contar con cobertura frente al granizo.
Respecto de esa protección específica, mencionó porcentajes de entre el 50% y el 60% en las carteras de algunos productores, aunque aclaró que la proporción depende de la zona y de los clientes. La referencia no corresponde a la totalidad del parque automotor nacional.
"En Córdoba estamos muy acostumbrados a que el cliente tome la cobertura directamente con granizo, porque esto ya viene de hace muchos años", señaló. Añadió que quienes tienen vehículos relativamente nuevos suelen optar por un seguro de terceros completos que incluya ese riesgo.
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Sin embargo, advirtió que resulta fundamental revisar las condiciones del contrato. Según explicó, algunas pólizas cubren los daños por granizo hasta la suma asegurada del vehículo, mientras que otras establecen límites equivalentes al 10%, al 15% o al 20% de su valor.
Otra diferencia importante aparece cuando se producen varias granizadas durante la vigencia de una misma póliza. "La cobertura, en algunos casos, no en todos, es por vigencia anual", indicó.
El asesor ejemplificó que un automovilista cuyo vehículo fue reparado tras la granizada del 19 de septiembre podría encontrarse con restricciones para afrontar los daños de este lunes. Según las condiciones contratadas y la cobertura ya utilizada, una nueva reparación podría quedar fuera del alcance del seguro.
Spaccessi remarcó que esa situación cobra relevancia ante la reiteración de estos fenómenos. En ese sentido, enumeró cuatro granizadas en menos de un año: las del 29 de noviembre, el 1 de enero, el 19 de septiembre y la de este lunes 28.
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Por eso, recomendó consultar con un productor asesor de seguros para conocer los montos cubiertos y las condiciones aplicables a sucesivos siniestros. También planteó que, al comparar precios, es necesario evaluar el alcance de cada póliza.
La preocupación se extiende a las viviendas. Spaccessi contó que, antes de la entrevista, había hablado con el gerente de una aseguradora que le transmitió la existencia de numerosos hogares afectados por el temporal. En ese rubro, señaló, el nivel de aseguramiento es todavía menor que entre los automóviles.
Como referencia, indicó que en un relevamiento de 12.800 casos vinculados con las granizadas del 29 de noviembre y del 1 de enero habían encontrado apenas 450 casas aseguradas.
Según el asesor, la mayoría de las coberturas de hogar incluye protección frente al granizo, aunque insistió en la importancia de conocer las condiciones de cada contrato. "Hay que tener un poco de conciencia porque los daños han sido muy grandes en estos días", concluyó.
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Marcelo García, de la UNC y el Conicet, recomendó en Cadena 3 seguir los avisos de muy corto plazo del SMN y acordar planes familiares. En tanto, Jorge Giometti ubicó el período más intenso entre noviembre y enero.
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Entrevista de Rodolfo Barili.
Lectura rápida
¿Qué porcentaje del parque automotor argentino no tiene seguro? Entre el 30% y el 40% no cuenta con el seguro obligatorio de responsabilidad civil.
¿Quién es el asesor que realizó la estimación sobre los seguros? El asesor de seguros Marcos Spaccessi.
¿Cuándo ocurrió la granizada que afectó a Córdoba? El 28 de septiembre.
¿Dónde se reportaron daños por la granizada? En localidades de Sierras Chicas, como Unquillo y Mendiolaza.
¿Por qué es importante revisar las condiciones del contrato de seguro? Algunas pólizas establecen límites de cobertura por daños de granizo, que pueden ser del 10%, 15% o 20% del valor del vehículo.