Racing Club destituye a Vojvoda tras la derrota ante Boca en la Copa Argentina
El director técnico perdió siete de los 13 partidos que dirigió en la "Academia", dejando al equipo en una posición complicada en el torneo.
FOTO: Vojvoda dejó de ser el DT de Racing.
Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La directiva de Racing Club decidió despedir al director técnico Juan Pablo Vojvoda tras la contundente derrota en la Copa Argentina, donde el equipo cayó 3-2 frente a Boca Juniors en los cuartos de final.
Durante su gestión en la Academia, Vojvoda dirigió un total de 13 encuentros, de los cuales perdió siete, lo que generó preocupación en la dirigencia y en los hinchas. Además, dejó al club de Avellaneda en una difícil posición, ocupando el penúltimo lugar en la Zona B del Torneo Clausura.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Racing?
El club despidió a su director técnico, Juan Pablo Vojvoda, tras una derrota en la Copa Argentina.
¿Quién fue despedido?
El técnico despedido es Juan Pablo Vojvoda, quien tuvo un rendimiento negativo en el club.
¿Cuántos partidos dirigió Vojvoda?
Dirigió un total de 13 partidos en Racing Club, con un saldo de siete derrotas.
¿Cuál fue el último resultado de Racing?
Racing perdió 3-2 ante Boca Juniors en la Copa Argentina.
¿Dónde quedó Racing en el torneo?
El equipo quedó penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura.
[Fuente: Noticias Argentinas]