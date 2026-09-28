Racing Club destituye a Vojvoda tras la derrota ante Boca en la Copa Argentina

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La directiva de Racing Club decidió despedir al director técnico Juan Pablo Vojvoda tras la contundente derrota en la Copa Argentina, donde el equipo cayó 3-2 frente a Boca Juniors en los cuartos de final.

Durante su gestión en la Academia, Vojvoda dirigió un total de 13 encuentros, de los cuales perdió siete, lo que generó preocupación en la dirigencia y en los hinchas. Además, dejó al club de Avellaneda en una difícil posición, ocupando el penúltimo lugar en la Zona B del Torneo Clausura.