Colapinto en la Fórmula 1: el cronograma y horarios del GP de Bahréin

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para reanudar su participación en la Fórmula 1 este fin de semana, en el marco del Gran Premio de Bahréin.

Sin embargo, debido a la situación de conflicto en Medio Oriente, la carrera mantendrá el nombre de Bahréin pero se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, un trazado que cuenta con 15 curvas y una longitud de 5,543 kilómetros.

La actividad del GP comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para la 1:30 y las 5 de la madrugada, respectivamente.

El sábado se desarrollará la última práctica libre a la 1:30 de la madrugada, seguida por la clasificación a las 5.

Finalmente, la carrera del GP de Bahréin está prevista para las 4 de la madrugada, lo que obligará a los aficionados de la Fórmula 1 a madrugar para seguir la competencia en Sepang.

Colapinto llega a este Gran Premio en medio de la controversia, tras el accidente que provocó en la carrera de Azerbaiyán, lo que resultó en su abandono y también afectó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren).

Tras el incidente, Norris solicitó una suspensión para Colapinto, sugiriendo que no merecía estar en la Fórmula 1. Sin embargo, este lunes se retractó de sus comentarios y aclaró que había hablado con el argentino para resolver la situación.

En la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien, a sus 20 años, aspira a convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, con una ventaja de 66 puntos sobre su escolta, el británico George Russell (Mercedes), quien se llevó el triunfo en Azerbaiyán.

El cronograma y horarios del GP de Bahréin

Viernes 2/10:

Práctica Libre 1 a la 1:30

Práctica Libre 2 a las 5

Sábado 3/10:

Práctica Libre 3 a la 1:30

Clasificación a las 5

Domingo 4/10:

Carrera a las 4