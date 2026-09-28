FOTO: Prisión preventiva para hombre que agredió con un hacha a su exmujer en Río Negro

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- Un hombre fue imputado este lunes por agredir con un hacha a su exmujer, en la ciudad rionegrina de Cinco Saltos, y la Justicia le impuso un mes de prisión preventiva.

El implicado causó destrozos en el auto y el domicilio de la víctima el sábado 26 de septiembre en el barrio Toma La Sal, donde la Policía concretó su arresto en flagrancia, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

La fiscal del caso, Julia Saccomandi, precisó que el ataque comenzó por una discusión; la mujer le pidió al atacante que se retirara del lugar, pero el hombre reaccionó de manera violenta: tomó un hacha sin filo y rompió la puerta de acceso, los ventanales y las rejas de la casa.

El involucrado le causó lesiones de gravedad a la damnificada en el rostro y en una mano, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona, mientras que el presunto agresor se escapó.

La vecina radicó la denuncia pertinente y el señalado regresó a la vivienda hacia la medianoche para forzar el portón de ingreso. Personal policial de la Comisaría 43ª concurrió rápidamente tras ser alertado por la situación y lo detuvo.

El hombre fue imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, daños y tentativa de violación de domicilio, todo en concurso real y en calidad de autor.

Dado los riesgos procesales de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación, la fiscal pidió 30 días de prisión preventiva, cuyo planteo fue aceptado por la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo.