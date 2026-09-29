Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes que limitan la visibilidad. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad es del 88%, lo que genera una sensación de mayor pesadez en el ambiente. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1009 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con una visibilidad de 10 km. No se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado, pero sin lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 30 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 24° con cielo parcialmente nublado. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo cubierto. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado.