Fin del subsidio al gas en Rosario: "Hay que inscribirse al régimen focalizado"

El subsidio al gas por zona fría que alcanzaba a los usuarios de Rosario llega a su fin, luego de la modificación establecida por ley. La medida implica la eliminación del descuento que aparecía identificado en las facturas y que había sido extendido en 2021. Según las estimaciones mencionadas durante la entrevista, el cambio podría representar un aumento de alrededor del 40% en las boletas.

Nadia Amalevi, de la Defensoría del Consumidor, explicó que el beneficio que se elimina es el subsidio general para la zona. “Lo que va a sostenerse es el subsidio focalizado, lo que era el RASE”, señaló, y aclaró que se trata de un esquema con características diferentes al que dejará de aplicarse en Rosario.

La funcionaria recomendó que quienes consideren que pueden acceder al régimen focalizado se inscriban. “Todas las personas que consideren que pueden tener este subsidio se inscriban”, sostuvo Amalevi, y explicó que quienes ya estaban incorporados al régimen anterior podían migrar automáticamente al nuevo sistema.

Además, desde la Defensoría del Consumidor indicaron que pueden asistir a los usuarios que tengan dudas sobre sus facturas o no encuentren reflejado el beneficio focalizado. “Si tienen alguna duda, desde ya acercarse a la oficina”, expresó Amalevi, quien remarcó que la dependencia puede ayudar a interpretar la boleta y orientar sobre los pasos para acceder al subsidio vigente.

Informe de Fernando Carrafiello.