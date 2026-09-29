Fin del subsidio al gas en Rosario: "Hay que inscribirse al régimen focalizado"
Nadia Amalevi, de la Defensoría del Consumidor, explicó en Cadena 3 Rosario qué beneficio continúa vigente y recomendó revisar la factura para verificar el acceso al esquema focalizado.
29/09/2026 | 07:12Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Consumo de gas natural en hogares.
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Cadena 3 Rosario
El subsidio al gas por zona fría que alcanzaba a los usuarios de Rosario llega a su fin, luego de la modificación establecida por ley. La medida implica la eliminación del descuento que aparecía identificado en las facturas y que había sido extendido en 2021. Según las estimaciones mencionadas durante la entrevista, el cambio podría representar un aumento de alrededor del 40% en las boletas.
Nadia Amalevi, de la Defensoría del Consumidor, explicó que el beneficio que se elimina es el subsidio general para la zona. “Lo que va a sostenerse es el subsidio focalizado, lo que era el RASE”, señaló, y aclaró que se trata de un esquema con características diferentes al que dejará de aplicarse en Rosario.
La funcionaria recomendó que quienes consideren que pueden acceder al régimen focalizado se inscriban. “Todas las personas que consideren que pueden tener este subsidio se inscriban”, sostuvo Amalevi, y explicó que quienes ya estaban incorporados al régimen anterior podían migrar automáticamente al nuevo sistema.
Además, desde la Defensoría del Consumidor indicaron que pueden asistir a los usuarios que tengan dudas sobre sus facturas o no encuentren reflejado el beneficio focalizado. “Si tienen alguna duda, desde ya acercarse a la oficina”, expresó Amalevi, quien remarcó que la dependencia puede ayudar a interpretar la boleta y orientar sobre los pasos para acceder al subsidio vigente.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué subsidio se elimina en Rosario? Se elimina el subsidio al gas por zona fría que se identificaba en las facturas.
¿Quién explicó la situación del subsidio? Nadia Amalevi, de la Defensoría del Consumidor, fue la encargada de explicar la eliminación del subsidio.
¿Cuándo se extendió el subsidio originalmente? El subsidio había sido extendido en 2021.
¿Dónde pueden inscribirse los usuarios para el nuevo subsidio? Los usuarios pueden inscribirse en el régimen focalizado que se mantiene.
¿Por qué es importante la inscripción al nuevo régimen? La inscripción es importante para quienes puedan acceder al subsidio focalizado y no se vean beneficiados por el subsidio general que se elimina.