Entradera en Rosario: seis ladrones armados golpearon a un hombre y robaron dinero y una camioneta
El asalto ocurrió durante la noche en Juárez Celman al 100 bis; también sustrajeron televisores, celulares, electrodomésticos y divisas. El vehículo fue encontrado horas después en la zona de Acevedo al 8500.
29/09/2026 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero Rosario
Un hombre denunció que seis delincuentes ingresaron a su vivienda de Juárez Celman al 100 bis, en Rosario, durante la noche del lunes. Según el relato aportado a la Policía, dos de los asaltantes estaban armados y lo golpearon en la espalda durante el robo.
Los delincuentes se llevaron una camioneta Dodge de color azul, dos televisores, un microondas, tres teléfonos iPhone y pertenencias personales. También sustrajeron $700.000, 2.500 dólares y 50 euros, además de documentación, llaves y otros objetos. La víctima manifestó que no necesitaba asistencia médica.
La camioneta fue localizada posteriormente en inmediaciones de Acevedo al 8500. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y la investigación quedó en curso para identificar a los autores del asalto.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la vivienda de Juárez Celman?
Seis delincuentes ingresaron a una vivienda, golpearon al propietario y le robaron varios objetos, incluyendo dinero y una camioneta.
¿Quién denunció el robo?
Un hombre que fue víctima del asalto denunció el hecho a la Policía.
¿Cuándo sucedió el asalto?
El asalto ocurrió durante la noche del lunes.
¿Dónde se localizó la camioneta robada?
La camioneta Dodge fue localizada en inmediaciones de Acevedo al 8500.
¿Qué pasó con el perro en el Parque Independencia?
Un perro atacó aves acuáticas, resultando en la muerte de dos gansos y lesiones en un tercero, que fue llevado a la ONG Pájaros Caídos.