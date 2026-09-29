Entradera en Rosario: seis ladrones armados golpearon a un hombre y robaron dinero y una camioneta

Un hombre denunció que seis delincuentes ingresaron a su vivienda de Juárez Celman al 100 bis, en Rosario, durante la noche del lunes. Según el relato aportado a la Policía, dos de los asaltantes estaban armados y lo golpearon en la espalda durante el robo.

Los delincuentes se llevaron una camioneta Dodge de color azul, dos televisores, un microondas, tres teléfonos iPhone y pertenencias personales. También sustrajeron $700.000, 2.500 dólares y 50 euros, además de documentación, llaves y otros objetos. La víctima manifestó que no necesitaba asistencia médica.

La camioneta fue localizada posteriormente en inmediaciones de Acevedo al 8500. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y la investigación quedó en curso para identificar a los autores del asalto.