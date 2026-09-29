Estonia señala a Rusia por un ataque incendiario a empresa que suministra vehículos a Ucrania

FOTO: Estonia culpa a Rusia por un ataque incendiario a empresa de defensa que provee vehículos a Ucrania

TALLÍN, Estonia (AP) — Las autoridades estonias han determinado que un ataque incendiario ocurrido a mediados de agosto contra una empresa de defensa que suministra vehículos militares a Ucrania fue un acto de sabotaje organizado por los servicios de seguridad rusos, según informaron el martes.

El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, declaró que "este tipo de acciones son absolutamente inaceptables" y que se convocaría al encargado de negocios de Rusia en Tallín en su ministerio. La noche del 15 de agosto se produjo un incendio en un edificio de la capital estonia utilizado por Milrem Robotics, pero el fuego fue controlado rápidamente, según la agencia de noticias BNS.

Dos sospechosos letones fueron detenidos el 17 de agosto en la vecina Letonia y un tercero fue arrestado al día siguiente. Los detenidos fueron entregados a las autoridades estonias. El Servicio de Seguridad Interna de Estonia comunicó que ha llegado a la conclusión de que el ataque incendiario "fue un acto deliberado y planificado de antemano, encargado por los servicios de seguridad rusos".

En un comunicado, el servicio de seguridad indicó que "el modus operandi del ataque contra Milrem es coherente con otros actos de sabotaje llevados a cabo en Europa en nombre de Rusia" y añadió que "evalúa que el ataque es directamente atribuible a la Federación de Rusia".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió afirmando que "esas afirmaciones carecen de fundamento, son irreflexivas, no reflejan en absoluto la realidad y no contienen ninguna justificación". "No podemos tomarnos en serio esas afirmaciones, y no lo haremos", agregó Peskov.

Funcionarios occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y desestabilización con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas. The Associated Press ha documentado alrededor de 200 incidentes de sabotaje y actividad maliciosa en toda Europa atribuidos a Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Estos incidentes incluyen la organización de planes para incendiar almacenes, el lanzamiento de drones, intentos de eliminar a enemigos en el extranjero, así como el robo de tecnología de defensa y la realización de ciberataques contra infraestructura crítica europea.

En un caso reciente que apunta a una escalada de este tipo de actividad, Alemania culpó a Rusia de un intento de ataque a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle mediante un dron cargado con explosivos.

La primera ministra de Estonia, Kristen Michael, escribió en X que "no nos intimidarán".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.