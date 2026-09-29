La economía iraní se desploma: el rial alcanza un nuevo mínimo histórico en medio de la guerra

La moneda de Irán se desplomó a un nuevo mínimo histórico el martes, con comerciantes en Teherán cambiando más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense. Este descenso es un claro reflejo de cómo la guerra en Oriente Medio ha deteriorado de forma continua la economía iraní.

Este último descenso se produjo solo 27 días después de que el rial alcanzara su anterior récord de 2,2 millones por dólar el 2 de septiembre. Desde el inicio del conflicto en febrero, la moneda ha marcado repetidamente nuevos mínimos. La economía de Irán ha estado bajo presión durante años debido a las sanciones internacionales, pero un bloqueo naval de Estados Unidos sobre el petróleo iraní y nuevas sanciones impuestas desde el inicio de la guerra han llevado a una caída libre.

En medio de esta crisis, el principal diplomático de Irán afirmó que las negociaciones indirectas con Estados Unidos para reabrir el crucial estrecho de Ormuz se han vuelto "más serias". El general Hossein Mohebbi, portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, instó a los estadounidenses a salir a las calles y protestar por el conflicto.

El ministro de Exteriores Abbas Araghchi declaró a medios locales que el enfoque actual se centra en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en la guerra. Araghchi hizo estos comentarios justo antes de partir de Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la ONU, y se reunió con mediadores de Pakistán y Qatar.

Se espera que los mediadores qataríes se comuniquen nuevamente con la parte estadounidense. "Se prevé que planteen el asunto a la parte estadounidense una vez más, tras lo cual se nos transmitirá la respuesta final de Estados Unidos", agregó Araghchi. Funcionarios de Estados Unidos han confirmado que los mediadores están intentando negociar un acuerdo para poner fin a los combates y abrir el estrecho.

A pesar de los esfuerzos de mediación, el presidente Donald Trump rechazó recientemente una propuesta iraní para reabrir el estrecho en siete días si Estados Unidos levantaba su bloqueo a los puertos iraníes y liberaba activos congelados.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hizo un llamado a los estadounidenses para que presionen a su gobierno a poner fin a la guerra contra Irán, un mensaje que llega en un momento crucial, a pocas semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Mohebbi, durante una conferencia en Teherán, instó a los ciudadanos estadounidenses a exigir a su gobierno el fin del conflicto, afirmando que la única forma de concluir la guerra es que Washington reconozca su derrota y abandone Oriente Medio.

Las declaraciones de Mohebbi coinciden con un panorama político complicado para el partido republicano de Trump, que enfrenta dificultades en su intento de mantener el control del Congreso. Las encuestas indican que la guerra ha afectado el ánimo del electorado estadounidense, especialmente por el aumento de los precios de la gasolina, consecuencia del conflicto.

Además, Mohebbi acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear de Irán como pretexto para "saquear la riqueza de Irán" y convertir al país en una "colonia" nuevamente. También destacó que Washington y otros fracasaron en su creencia de que las acciones militares y económicas lograrían someter a Teherán.

"Así es como terminará la guerra", afirmó Mohebbi. Mientras tanto, Trump y sus asesores creen que la economía iraní no puede sostener un conflicto por mucho más tiempo, y han expresado confianza en que Teherán se verá obligado a capitular. El presidente predijo que el conflicto duraría solo semanas, pero recientemente mencionó que probablemente concluiría después de las elecciones de noviembre.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Irán se dirige hacia un "cataclismo" económico, señalando que las sanciones y el bloqueo naval están teniendo el efecto deseado. "Cuando les niegas dinero mediante las ventas de petróleo y las sanciones, no solo los castigas, sino que también impides que accedan a fondos que podrían utilizar para amenazar a otros y desarrollar armas nucleares", comentó Rubio.