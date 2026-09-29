Un argentino confeccionó las prendas que usó León XIV en Francia: "Fue un gran honor"

Tomás Valentín Gómez es argentino, vive en Francia y tuvo la responsabilidad de confeccionar distintas prendas que utilizó el papa León XIV durante su reciente visita pastoral al santuario de Lourdes. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, contó cómo surgió la posibilidad y cuál fue su experiencia.

Gómez llegó a Lourdes en mayo de este año, luego de haber viajado previamente como voluntario. Allí comenzó colaborando con la atención de peregrinos de habla hispana y también participando en las misas como músico. “Yo llegué a Francia, al santuario de Lourdes, en este año en mayo. Había venido el año pasado como voluntario por dos semanas”, relató.

Su vínculo con la confección surgió a partir de un pequeño emprendimiento que tenía en Argentina y que realizaba en sus tiempos libres. Desde el santuario le propusieron colaborar con la hermana encargada del costurero para preparar parte de la indumentaria que utilizaría el pontífice durante su visita.

FOTO: Visita de León León XIV a Francia.

Entre las prendas confeccionadas estuvieron la mitra y la casulla que León XIV utilizó durante la misa. Sobre la casulla, explicó que llevaba “una cruz clara blanca con una cruz azul adentro, franqueada por galones dorados”. El diseño había sido elaborado por el santuario, enviado a Roma y posteriormente aprobado antes de iniciar la confección.

Gómez aclaró que la prenda que tuvo mayor libertad para realizar fue una estola blanca que el Papa utilizó al llegar a la gruta de Lourdes. “La terminé dos horas antes de su arribo”, contó sobre el trabajo realizado a contrarreloj. León XIV también volvió a utilizar esa estola durante la procesión de antorchas del domingo por la noche.

El joven argentino describió aquel momento como especialmente emotivo y destacó la actitud del pontífice durante su llegada a la gruta. “El Papa llegó como un peregrino más, que vienen con sus historias, con sus enfermedades, con el peso de la vida”, señaló. También recordó que lo vio tocar la piedra, beber el agua y encender una vela antes de colocarse la estola.

Gómez aclaró que su participación no fue una designación directa del Vaticano, sino que se produjo a partir de su trabajo temporal junto al santuario. “No fue el Vaticano directamente. Yo simplemente fui estos meses un empleado del santuario”, explicó. Para él, sin embargo, la experiencia tuvo un significado especial: “El gran honor fue poder hacer lo que hice y de esa manera me sentí muy cerca del Papa”.

La indumentaria que utilizó León XIV durante la visita quedará en Lourdes como recuerdo de su paso por el santuario. Gómez, que se define como laico y continúa trabajando y estudiando mientras desarrolla su actividad de confección, también contó que su vínculo con ese lugar tiene una historia familiar: “Siempre estuve conectado con Lourdes porque mi mamá me comentaba que cuando pensaron mi nombre, si era nena me iban a poner Lourdes”.

Entrevista de Alebrto Lotuf.