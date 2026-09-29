Un hombre con una pierna amputada robó en una farmacia y lo descubrieron por las cámaras

Un hombre fue registrado por las cámaras de seguridad de una farmacia mientras intentaba llevarse productos sin pagar. La particularidad del episodio es que dejó sus muletas para desplazarse dentro del local y escondió cuatro frascos grandes de shampoo entre su ropa.

Aníbal, responsable del comercio, contó que el hecho ocurrió mientras realizaban tareas administrativas en la parte posterior del local. "Se acercó y aprovechó que no había nadie acá adelante, no había otro cliente ni nada, entonces decidió servirse solo", relató en Cadena 3 Rosario.

Los empleados advirtieron la situación y salieron al encuentro del hombre, quien inicialmente negó lo ocurrido. "Pretendió que no había pasado nada, que no estaba haciendo nada, pero bueno, con el apoyo de las cámaras le demostramos que era lo que estaba pasando, que estábamos al tanto y bueno, decidió devolver la mercadería y pedir disculpas", explicó Aníbal.

Según contó, el comercio decidió difundir las imágenes en redes sociales y recibió mensajes de otros farmacéuticos que aseguraron haber atravesado situaciones similares con la misma persona. "Otros farmacéuticos nos dijeron que ya le ha pasado con esta misma persona, es más, algunos me compartieron un video propio de cuando les robó", señaló.

El comerciante indicó que también recibió el llamado de la titular de una farmacia ubicada en Entre Ríos y San Lorenzo, quien le relató un episodio ocurrido años atrás. En aquella oportunidad, según contó Aníbal, la mujer había realizado una denuncia y el caso llegó a una instancia judicial. "Ella también ya hace unos años le pasó y lo llevó a instancias superiores, hizo la denuncia e inclusive tuvieron ahí un juicio", explicó.

Sobre el episodio más reciente, precisó que el hombre se llevó cuatro envases grandes de shampoo y los escondió entre su ropa. "Se agarró cuatro frascos grandes de champú y lo escondió entre su ropa, que se ve que era lo que le quedaba a mano", relató. También señaló que en otra farmacia habría sustraído accesorios de neoprene y que allí descubrieron el hecho después de revisar las cámaras de seguridad.

Informe de Fernando Carrafiello.