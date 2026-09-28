Nación autorizó la venta de su participación en la termoeléctrica de Timbúes
El Gobierno habilitó una licitación nacional e internacional para vender el 68,83% de las acciones que posee en la sociedad titular de la central José de San Martín. La planta tiene una potencia instalada de 800 megavatios. Aún no se informaron el precio ni la fecha de la convocatoria.
28/09/2026 | 20:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Gobierno habilitó una licitación nacional e internacional para vender el 68,83% de las acciones.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la privatización de ENARSA con una medida que alcanza a una de las principales instalaciones de generación eléctrica de la región. El decreto publicado este lunes autoriza a la empresa estatal a desprenderse de su participación mayoritaria en Termoeléctrica José de San Martín S.A., titular de la central ubicada en Timbúes.
La participación que saldrá a la venta equivale al 68,83% del capital de la sociedad. El resto de las acciones pertenece a generadores privados que participaron en el esquema de financiación con el que se construyó la planta.
La operación deberá realizarse mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La venta todavía no se concretó: el Decreto 1107/2026 habilita el procedimiento, pero no establece un precio, un cronograma ni la fecha de apertura de ofertas.
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El paso previo a la venta
La central de Timbúes, de 800 megavatios de potencia nominal instalada, formó parte de un fideicomiso creado para financiar su construcción y administrar los activos durante el período de repago de la inversión.
El 1° de junio de este año se firmó el convenio de extinción y transferencia de ese fideicomiso. Luego, en agosto, la Secretaría de Energía autorizó el cambio de titularidad de la central a favor de Termoeléctrica José de San Martín S.A. Con esa etapa encaminada, el Gobierno avanzó ahora sobre la venta de las acciones que ENARSA posee en la compañía.
El decreto también dispone que los futuros pliegos respeten los derechos de preferencia previstos para los demás accionistas en el estatuto de la sociedad.
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Qué falta definir
El Ministerio de Economía, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, deberá organizar la licitación. Los pliegos permitirán conocer la valuación de la participación estatal, los requisitos para los interesados y las condiciones que asumirá quien resulte comprador.
La medida forma parte del proceso de privatización de ENARSA. El mismo decreto autoriza la venta de la participación estatal en la termoeléctrica Manuel Belgrano, situada en la provincia de Buenos Aires, y prevé avanzar más adelante con la central Guillermo Brown, una vez completados los pasos societarios pendientes.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó el Gobierno nacional? El Gobierno nacional autorizó a ENARSA a vender su participación mayoritaria en Termoeléctrica José de San Martín S.A..
¿Qué porcentaje de acciones se venderá? Se venderá el 68,83% del capital de la sociedad.
¿Cuándo se firmó el convenio de extinción del fideicomiso? El convenio se firmó el 1° de junio de este año.
¿Quién organizará la licitación? El Ministerio de Economía organizará la licitación con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
¿Qué otras privatizaciones se mencionan? Se menciona la venta de la participación estatal en la termoeléctrica Manuel Belgrano y la central Guillermo Brown.