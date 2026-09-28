A 43 días de la visita del Papa León: abren inscripciones y se cierran detalles de logística

A 43 días de la llegada del Papa León a Córdoba, el director operativo de la visita, el padre Juan Martínez, confirmó que se están ultimando los detalles logísticos con la máxima precisión, bajo la validación de la Santa Sede. El pontífice finalizó su viaje apostólico a Francia y su próximo destino será Uruguay, Argentina y Perú, con un foco especial en la Argentina en las próximas semanas.

“Nos estamos preparando para que quienes decidan venir a este encuentro del Papa puedan sentir que la provincia, que todos los dispositivos desde lo religioso y todo lo que pueda brindarse, sea una experiencia humanamente buena”, afirmó Martínez a Cadena 3. Destacó que se trabaja en seguridad, accesibilidad e información clara en los accesos a Córdoba, además de bolsones de estacionamiento y transporte gratuito los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad.

Ya están confirmados ocho grandes bolsones de estacionamiento, definidos en la mesa interinstitucional integrada por la provincia, la municipalidad, la Iglesia y otras organizaciones. Uno de los principales estará en la zona del Kempes y el Centro de Convenciones. Desde allí, líneas de colectivos llevarán a los fieles hasta la puerta de acceso a FADEA.

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La inscripción previa comenzará el 8 de octubre a través de una página de la Conferencia Episcopal Argentina, que se difundirá por todos los medios posibles. Es un pedido de la Santa Sede: se trata de un formulario amigable y con poca información. “No quiere decir que si alguien por alguna razón no se pudo inscribir no va a poder participar, pero se nos ha pedido altamente, sugerido que nos inscribamos por el bien de todos y también de la seguridad del evento”, explicó.

La inscripción no asigna cuadrante: los lugares se ocuparán “por goteo”, a medida que la gente llegue y elija el sector junto a su familia, grupo parroquial o amigos. En cada uno de los 49 cuadrantes (antes llamados “corralitos”) habrá pantallas, sonido y sanitarios para garantizar una buena experiencia.

El feriado del 10 de noviembre rige para toda la provincia, en el marco de la modalidad G20 adoptada para la seguridad y la prensa.

El predio de FADEA abrirá sus puertas el lunes 9 de noviembre a las 18 horas. La vigilia formal comenzará a las 22 y se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada, aunque previamente habrá animación, grupos musicales y pantallas para ir poniendo en sintonía a los asistentes.

Respecto del recorrido del Papa, Martínez precisó que llegará al aeropuerto y se trasladará en cápsula (auto cerrado) hasta FADEA. Allí subirá al papamóvil con el objetivo expreso de recorrer los 49 cuadrantes para encontrarse con los peregrinos. “El Papa viene a encontrarse con la gente y todo lo que lo facilite hay que cuidarlo y promoverlo”, subrayó, tras las aprobaciones de la segunda avanzada de la Santa Sede.

Desde FADEA hasta el Arzobispado se moverá nuevamente en cápsula. Aproximadamente 2,5 kilómetros antes del Arzobispado subirá al papamóvil, siguiendo el esquema observado en Francia. Del Arzobispado a la Catedral también circulará en papamóvil, tomando sentido contrario por Hipólito Yrigoyen hasta Vélez Sarsfield. Se aguardan las definiciones finales de la Santa Sede sobre los puntos exactos de ese trayecto para invitar a la comunidad cordobesa a acompañarlo.

Entrevista de Informados, al regreso.