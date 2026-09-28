Oficializaron los feriados por la visita del papa León XIV a Argentina

El Gobierno nacional oficializó este lunes el esquema de feriados dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

A través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país.

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Además, el decreto fijó jornadas de feriado con alcance territorial específico:

Martes 10 de noviembre : será feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre : será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Fragmento del decreto que establece los feriados por la visita del papa.

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Según los considerandos de la norma, la medida busca facilitar la organización de los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación durante las actividades y desplazamientos vinculados con la visita del pontífice.

La visita oficial de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades programadas en distintas jurisdicciones del país.