Oficializaron los feriados por la visita del papa León XIV a Argentina
El Gobierno publicó este lunes el decreto que establece el esquema especial de feriados por la visita del pontífice. El 9 de noviembre será feriado nacional. El 10 y el 11, solo en los distritos donde estará. El detalle.
28/09/2026 | 15:56Redacción Cadena 3
FOTO: El sumo pontífice llegará al país en noviembre.
El Gobierno nacional oficializó este lunes el esquema de feriados dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.
A través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país.
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Además, el decreto fijó jornadas de feriado con alcance territorial específico:
Martes 10 de noviembre: será feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
Fragmento del decreto que establece los feriados por la visita del papa.
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Según los considerandos de la norma, la medida busca facilitar la organización de los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación durante las actividades y desplazamientos vinculados con la visita del pontífice.
La visita oficial de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades programadas en distintas jurisdicciones del país.
Lectura rápida
¿Qué medida oficializó el Gobierno nacional?
El Gobierno nacional oficializó un esquema de feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina.
¿Cuándo se llevará a cabo la visita del papa?
La visita del papa León XIV está programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
¿Qué feriado se estableció a nivel nacional?
Se estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el país.
¿Qué feriados son específicos para ciertas regiones?
El martes 10 de noviembre será feriado en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objetivo de esta medida?
La medida busca facilitar la organización de operativos de seguridad y logística durante la visita del pontífice.