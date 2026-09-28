La convocatoria "Del Club al Kempes" agotó los cupos para el Argentina-Bolivia en Córdoba

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La Agencia Córdoba Deportes informó este lunes que los cupos para la convocatoria “Del Club al Kempes” ya completó todos los lugares disponibles para el amistoso que sostendrá la selección argentina ante Bolivia este miércoles en el estadio Mario Kempes.

Cabe recordar que el Gobierno de la Provincia de Córdoba impulsó la posibilidad de que los más chicos de las instituciones deportivas provinciales puedan decir presente en esa jornada.

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La propuesta estaba dirigida a niños y niñas de hasta 12 años inclusive, quienes podrán asistir sin cargo al encuentro y disfrutar del partido desde la Platea Gasparini Alta.

Los cupos eran limitados y las instituciones interesadas debían completar un formulario de inscripción. El grupo está integrado por un máximo de 40 personas: hasta 36 niños y niñas y 4 adultos responsables.