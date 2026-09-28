Actualización sobre la salud de Mirtha Legrand: avanza en su recuperación tras internación

FOTO: Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: qué se sabe de la salud de la diva

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La reconocida conductora Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se ha emitido un nuevo parte médico que indica una recuperación positiva para la diva de 99 años de edad.

El informe, firmado por el director médico Enrique Echagüe, señala que "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico".

Tras diez días de hospitalización debido a una recaída que llevó a un cuadro de neumopatía, la presentadora "se encuentra rodeada de su familia y agradece el cariño y respeto recibido".

En el comunicado, se añadió que "de no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico". Mirtha fue ingresada el 18 de septiembre, y su círculo cercano ha compartido información alentadora sobre su estado de salud. Juana Viale, nieta de la diva, comentó que su abuela "está mejorando muy bien", mientras conducía "La Noche de Mirtha" el pasado sábado.

Además, la hija de Legrand, Marcela Tinayre, quien dirigió un homenaje póstumo a Oscar "El Negro" González Oro en Radio Rivadavia, reveló que la conductora estaba escuchando el programa desde el sanatorio.

Estos testimonios y otros informes sugieren que Mirtha está atenta a lo que sucede a su alrededor, algo habitual en ella. Sin embargo, desde el centro médico han indicado anteriormente que continuará internada hasta completar su rehabilitación y poder retomar sus actividades habituales.