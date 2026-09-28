El riesgo país volvió a subir, cayeron las acciones argentinas y el dólar cotiza a $1.545

FOTO: El riesgo país condiciona las aspiraciones de Argentina en los mercados mundiales.

La deuda argentina volvió a quedar bajo presión este lunes y el riesgo país trepó a 642 puntos básicos, con una suba de 33 unidades respecto del cierre anterior. El indicador elaborado por JP Morgan acumula así doce ruedas consecutivas en alza y alcanzó su nivel más elevado desde comienzos de diciembre de 2025.

La jornada también estuvo marcada por una caída de los activos argentinos en el exterior. Las acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York registraron bajas de hasta el 6%, mientras que el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal.

El deterioro de los mercados se produce en un contexto de tasas de interés internacionales más elevadas, menor ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y mayor incertidumbre sobre el escenario local.

El riesgo país, en máximos desde diciembre

El riesgo país subió 33 puntos durante la primera rueda de la semana, hasta los 642 puntos básicos, según las cotizaciones relevadas por Rava Bursátil. El indicador mide el diferencial de rendimiento entre los bonos de un país emergente y los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

El avance prolonga una tendencia negativa para la deuda argentina. El viernes anterior, el indicador había cerrado en 609 puntos, después de superar por primera vez desde abril la barrera de los 600 puntos.

La presión sobre los bonos se suma a las bajas registradas durante las últimas ruedas en las acciones argentinas y a la suba del tipo de cambio oficial.

También cae el mercado accionario

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta el 6% en una jornada de retroceso para los activos locales.

En paralelo, el índice S&P Merval porteño también registraba una nueva baja. El mercado argentino viene atravesando varias ruedas consecutivas de pérdidas, en un escenario condicionado tanto por factores internacionales como por variables domésticas.

El dólar llegó a un récord, pero cotiza estable

En las pizarras del Banco Nación, la divisa norteamericana llegó a cotizarse a un valor récord de $1.550, pero antes del cierre se negociaba a $1.545, mismo valor del viernes.