Consejos esenciales para cuidar y mantener tus velas en perfecto estado

El cuidado de las velas es fundamental para disfrutar de su fragancia y luminosidad de manera segura y efectiva. Andalyn Warren, directora creativa de Paddywax, y Michael Miller, experto en el tema, comparten valiosos consejos para garantizar un uso adecuado y prolongado de estos objetos decorativos.

Antes de encender una vela, es esencial leer la etiqueta de cuidado. Al retirar una vela nueva de su embalaje, Miller recomienda inspeccionar el recipiente en busca de grietas o daños visibles. Las velas pueden variar según la cera, la mecha, el recipiente, el diámetro y el número de mechas, por lo que las instrucciones del fabricante deben prevalecer sobre cualquier regla general.

El primer encendido de la vela es crucial. Si las instrucciones lo permiten, es importante dar suficiente tiempo sin interrupciones para que el charco de cera se extienda de manera uniforme hacia los bordes del recipiente. Miller advierte que un primer encendido breve puede crear un anillo de memoria estrecho, lo que provoca el tunneling y deja cera utilizable atrapada en los lados.

Antes de cada uso, siempre se deben recortar las mechas. Recortar la mecha a 1/4 de pulgada ayuda a mejorar la llama y hace que el proceso de combustión sea más seguro y limpio, reduciendo la producción de hollín. En el caso de velas con varias mechas, Miller sugiere que se recorten de manera uniforme.

La ubicación de las velas encendidas también es importante. Se deben colocar sobre superficies planas y resistentes al calor, lejos de niños, mascotas y cortinas. La calidad de la combustión puede verse afectada por la ubicación, ya que el aire en movimiento puede alterar la llama, contribuir al hollín y crear una combustión desigual.

Es recomendable encender la vela el tiempo suficiente para que la cera se derrita en toda la superficie. Esto ayuda a prevenir el tunneling. Sin embargo, Miller aclara que no se debe mantener encendida más allá del tiempo máximo indicado por el fabricante solo para forzar que la cera llegue al borde.

Al momento de apagar la vela, Miller sugiere utilizar un apagavelas, que limita las salpicaduras de cera. Advierte en contra del uso de agua, ya que la cera caliente puede salpicar, y no se debe utilizar la tapa a menos que se indique. Es fundamental asegurarse de que la llama y el rescoldo estén completamente apagados y dejar la vela en su lugar hasta que la cera se enfríe y solidifique.

Una vez que la vela ha sido apagada y ha tenido tiempo de enfriarse, se debe retirar cualquier residuo y limpiar el exterior si es necesario. Esto incluye eliminar cualquier acumulación de carbono o 'mushrooming', así como recortes de mecha, fósforos u otros desechos de la cera.

Si la mecha se ha desplazado del centro, puede ser reubicada suavemente una vez que la llama se haya apagado y la cera esté líquida, utilizando una herramienta no inflamable. Esto ayudará a evitar que la mecha y la llama se inclinen hacia un lado del recipiente durante el próximo encendido.

Es importante recordar que no se debe quemar la vela hasta el fondo. Aunque puede ser tentador aprovechar al máximo una vela, Miller recomienda seguir las indicaciones del fabricante; para muchas velas en recipiente, el uso debe cesar cuando queda aproximadamente 1/2 pulgada de cera, mientras que algunos recipientes especifican un mínimo diferente.

En el caso de las velas de candelabro, estas varían en tamaño, por lo que es importante colocarlas firmemente en un soporte adecuado y asegurarse de que estén rectas antes de encenderlas. Dado que pueden gotear, se recomienda ubicarlas sobre superficies que sean fáciles de limpiar.

Por último, el almacenamiento adecuado de las velas es esencial. La cera, la fragancia, el color, la forma, la mecha y el recipiente pueden verse afectados por el calor, la luz solar, la humedad, el polvo y los cambios de temperatura. Miller aconseja almacenar las velas en un lugar fresco, oscuro y seco, con una temperatura relativamente estable. La luz directa puede desvanecer la cera coloreada, y el calor puede ablandar, distorsionar o separar la cera de su recipiente.