Los árboles más destacados para embellecer tu jardín en Estados Unidos

El sycamore americano se posiciona como uno de los árboles más emblemáticos de las calles de EE. UU., con su impresionante corteza moteada de color crema y verde. Esta especie, que se extiende desde Canadá hasta el este de Estados Unidos y partes del norte de México, puede alcanzar hasta 30 metros de altura y 21 metros de ancho, siendo ideal para propiedades amplias. En verano, este árbol emite una fragancia dulce y especiada que atrae a los amantes de la naturaleza.

En la misma línea, el roble rojo del norte se destaca por su robustez y resistencia. Este árbol, que puede vivir hasta 200 años, se adapta a diversos tipos de suelo, incluyendo aquellos con alta contaminación urbana. Su altura puede llegar a 23 metros, con un dosel amplio que proporciona sombra, y en otoño, sus hojas se tiñen de un intenso color escarlata.

Por otro lado, el olmo americano tiene un lugar especial en la historia de las calles estadounidenses. Aunque la enfermedad del olmo holandés afectó gravemente su población en los años 70, variedades resistentes como 'Valley Forge' y 'Princeton' están ayudando a recuperar esta especie. Estos olmos alcanzan hasta 21 metros de altura y presentan un hermoso color amarillo en otoño.

El arce Autumn Blaze combina lo mejor de dos mundos: la rápida tasa de crecimiento del arce plateado y el vibrante color otoñal del arce rojo. Con una copa densa que puede alcanzar hasta 17 metros de altura, este árbol es una opción atractiva para quienes buscan un espectáculo de color en sus jardines.

El tilo americano, también conocido como linden, se caracteriza por sus hojas en forma de corazón y sus flores fragantes que atraen a polinizadores. Este árbol puede crecer hasta 24 metros de altura y 18 metros de ancho, proporcionando sombra densa durante el verano.

El tulipero, con su distintiva forma piramidal, se erige como un árbol de rápido crecimiento que puede alcanzar hasta 27 metros de altura. Sus hojas lobuladas y flores en forma de tulipán aportan un toque de color a los paisajes, especialmente en primavera.

El dogwood pagoda, en contraste, es un árbol más pequeño, que crece hasta 7.5 metros de altura. Con un dosel arquitectónico en capas y flores fragantes, es ideal para jardines más compactos y puede prosperar bajo árboles más grandes.

Finalmente, el abeto de río se distingue por su corteza exfoliante y su resistencia a la sequía. Este árbol puede alcanzar hasta 21 metros de altura y es conocido por su capacidad de adaptarse a diversas condiciones ambientales, ofreciendo un atractivo visual con sus hojas de color verde oscuro que se tornan amarillas en otoño.