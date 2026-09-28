El CONICET participó en la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 2026

El CONICET, a través de su presidente, Daniel Salamone, y del integrante del Directorio, Walter Sione, participó de la Segunda Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) 2026, que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Ciencia (C3). La jornada fue encabezada por la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, y contó con la presencia de autoridades y representantes de los organismos de ciencia y tecnología de diversas provincias del país.

Durante el encuentro, se discutieron estrategias para articular las capacidades del sistema científico-tecnológico con el sector productivo regional, así como las realidades y proyectos de cada región. También se presentó el Programa de Transferencia de Tecnología Productiva (TTP), una nueva herramienta federal de financiamiento que busca vincular las capacidades científico-tecnológicas con las demandas del sector productivo.

Principales ejes de la participación del CONICET

El presidente del CONICET, Daniel Salamone, expuso sobre el estado actual de la producción científica y el balance de las convocatorias recientes. Destacó el fortalecimiento del federalismo y la vinculación tecnológica con pymes e industrias locales a través de los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel. Además, enfatizó la importancia de la cooperación académica y científica, tanto a nivel nacional como internacional, con universidades e instituciones científicas.

Salamone detalló los instrumentos de financiación del organismo, que abarcan desde la ciencia básica hasta la generación de soluciones tecnológicas, en áreas estratégicas como agricultura, energía, salud, inteligencia artificial y manejo del agua. Aseguró que "prácticamente se han triplicado la cantidad de fondos para proyectos desde el CONICET".

El nuevo reglamento de Empresas de Base Tecnológica (EBT) fue otro de los puntos destacados, con la expectativa de que se superen las 100 empresas en el futuro. Salamone subrayó que "tener reglas más simples y claras facilita que nuestros investigadores puedan transformar conocimiento en empresas y genera mejores condiciones para quienes invierten en innovación".

Por su parte, Walter Sione presentó avances en el relevamiento nacional realizado entre COFECyT y CONICET para actualizar la matriz de prioridades geográficas y disciplinares, que orientará la asignación de becas e ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. Esta herramienta permitirá identificar las principales prioridades territoriales y las capacidades científicas disponibles en cada provincia.

TTP: un nuevo instrumento federal para la transferencia tecnológica

El Programa de Transferencia de Tecnología Productiva (TTP) busca promover la adopción de soluciones científico-tecnológicas con impacto productivo territorial. Se contemplan modalidades jurisdiccionales e interjurisdiccionales, donde cada provincia podrá presentar hasta tres proyectos con un financiamiento de hasta $150 millones por proyecto.

La jornada concluyó con un compromiso conjunto entre los representantes de las seis regiones del COFECYT para dar seguimiento a las agendas territoriales mediante mesas de trabajo en el próximo semestre.