Alexandro Maidana no volverá a Talleres antes del clásico

El paraguayo Alexandro Maidana fue titular en la victoria de la selección de Paraguay, que en la tarde noche del domingo venció a Bolivia en uno de los amistosos internacionales de la fecha FIFA.

El defensor de Talleres disputó los 90 minutos y se perfila para repetir en el próximo compromiso de los dirigidos por Gustavo Alfaro, que será el venidero viernes 2 de octubre ante Colombia en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey, en Estados Unidos, es decir dos días antes del partido frente a Belgrano.

Maidana no es titular indiscutido durante esta parte del año, ya que Jorge Sampaoli primero y Omar de Felippe en la actualidad han preferido a Gabriel Báez. De hecho, sólo jugó 5 de los 10 partidos que Talleres tuvo hasta aquí, pero fue el autor del único gol de su equipo en el clásico contra Instituto.

La fecha FIFA de octubre finaliza el día 9 y las selecciones no están obligadas a devolver los futbolistas un tiempo antes, salvo que se haya realizado un pedido con antelación y las partes hayan acordado esa situación.

De acuerdo a los medios paraguayos, el seleccionado guaraní que después de Colombia no tiene otro partido amistoso, no liberará ningún jugador hasta el día 7 de octubre, por lo que de confirmarse, Maidana pegaría la vuelta al Matador tres días antes del cotejo de la fecha 12 contra Independiente, programado para el domingo 11 en el Mario Kempes.

El lateral izquierdo jugó 15 encuentros con la “T” desde su arribo, en 11 de ellos fue titular y en 9 de esos 11 completó el partido entero.

Marcó tres goles, dos a Defensa y Justicia durante el Apertura y uno a Instituto en la última jornada del Clausura.

Y fue expulsado una vez: nada menos que en el clásico de los playoffs del Apertura.