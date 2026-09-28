Etiquetado frontal: 8 de cada 10 adolescentes cordobeses entienden los octógonos

FOTO: Valoran la injerencia del etiquetado frontal en la alimentación.

Una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) reveló que 8 de cada 10 adolescentes cordobeses comprenden qué advierten los octógonos del etiquetado frontal de los alimentos.

El estudio, liderado por Carola Hunziker, licenciada en Nutrición MP 2301 y docente de la Cátedra de Política Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, relevó a 310 jóvenes de entre 13 y 18 años.

Además de analizar el nivel de comprensión de los sellos, el trabajo detectó cambios en el consumo de gaseosas, galletitas dulces y jugos azucarados.

“Es conocida como Ley de Etiquetado Frontal, pero se llama Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Lo de los octógonos es uno de los ejes de la ley, pero hay otros, como publicidad, protección de entornos escolares y compras públicas en establecimientos”, explicó Hunziker.

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Un estudio centrado en adolescentes

La investigación comenzó en 2024, en el marco de un proyecto avalado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. El equipo decidió enfocarse en los adolescentes por considerar que se trata de un grupo especialmente vulnerable frente a la promoción de alimentos ultraprocesados, particularmente en los entornos digitales.

“Estamos en una instancia donde este tipo de alimentación que llevamos los argentinos durante las adolescencias nos está enfermando. La ley surge porque la alimentación adecuada es un derecho. Decidimos trabajar por eso en este grupo”, señaló.

Hunziker aclaró que se trata de un estudio transversal, por lo que sus resultados permiten identificar asociaciones, pero no establecer una relación de causalidad.

“Que conozcan lo que significa la palabra ‘exceso’, que es lo que quiere transmitir el octógono, es un logro, pero debe ir acompañado de educación alimentaria”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el hecho de que los adolescentes comprendan los sellos es relevante porque permite descartar la idea de que el sistema genera confusión.

“No es suficiente que conozcan; es importante, porque desmitifica que el octógono confundía a las personas. No confunde: los adolescentes lo conocen. Esta política pública debe ser reforzada y acompañada por otras”, afirmó.

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Cambios en el consumo

Uno de los resultados del estudio estuvo relacionado con el consumo de gaseosas, galletitas dulces y jugos azucarados.

“Encontramos una asociación estadística en relación al consumo de esos tres grupos alimentarios, con un factor de riesgo importante en enfermedades como diabetes o coronarias”, explicó la especialista.

Según el relevamiento, el 50% de los adolescentes manifestó que dejó de consumir productos que tenían cinco o cuatro sellos.

“Hay una reducción. El 50% manifestó que dejó de consumir productos con cinco o cuatro sellos. Es positivo: se produjeron cambios e impacto en las adolescencias por lo de los octógonos”, destacó.

La necesidad de ofrecer alternativas saludables

Para Hunziker, el etiquetado frontal debe estar acompañado por otras políticas que permitan que los adolescentes tengan acceso efectivo a opciones saludables.

“Tenemos que reforzar las opciones saludables, porque a veces nos encontramos ante estas situaciones de elegir la merienda. Esta política pública es muy importante, pero debe complementarse con otras que ofrezcan alimentos saludables”, planteó.

Entre los ejes de la ley, mencionó la educación alimentaria nutricional en las escuelas y las restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados.

“Se debe buscar un equilibrio y proteger a las adolescencias. Hay una transición de patrones alimentarios hacia ese tipo de conductas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia de intervenir también en los establecimientos educativos.

“Necesitamos ofrecerle a las adolescencias alimentos saludables. En las cantinas escolares ofrecen alimentos con sellos. Hay establecimientos educativos que están en proceso de transición”, explicó.

Y agregó: “No es simple: es una política pública intersectorial muy compleja que atraviesa un montón de factores, pero necesitamos complementarla con otra política pública que ayude a las escuelas a ofrecer alimentos saludables”.

Entrevista de "Viva la Radio"