Ocho aditivos alimentarios comunes vinculados a hipertensión y enfermedades cardíacas

Investigaciones recientes publicadas en el European Heart Journal indicaron que ocho conservantes alimentarios comunes, presentes en la mayoría de los alimentos procesados, podrían estar asociados con un mayor riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Este estudio, dirigido por Dr. Mathilde Touvier y Anaïs Hasenböhler del Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) y la Universidad Sorbonne París Nord, analizó datos de más de 112.000 voluntarios en Francia.

Los conservantes se utilizan en la industria alimentaria para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos, y para prolongar la frescura de los productos. Sin embargo, los investigadores se propusieron determinar si la exposición a largo plazo a estos aditivos podía estar relacionada con problemas cardiovasculares.

Según Anaïs Hasenböhler, "los conservantes alimentarios se utilizan en cientos de miles de alimentos procesados. Estudios experimentales sugieren que algunos aditivos pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular, pero no teníamos suficiente evidencia sobre su impacto en humanos. Este es el primer estudio de este tipo que investiga la relación entre una amplia gama de conservantes y la salud cardiovascular".

El estudio se realizó en el marco del proyecto NutriNet-Santé, que examina la relación entre nutrición y salud. Durante el estudio, los participantes registraron su consumo de alimentos y bebidas cada seis meses, lo que permitió a los investigadores obtener información detallada sobre sus dietas.

Los resultados mostraron que el 99.5% de los voluntarios consumieron al menos un conservante durante los primeros dos años de participación. Se observó que aquellos con la mayor ingesta de conservantes no antioxidantes tenían un 29% más de riesgo de hipertensión y un 16% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que incluyen ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Los investigadores identificaron ocho conservantes específicos que se asociaron con un mayor riesgo de hipertensión: potasio sorbato (E202), metabisulfito de potasio (E224), nitrito de sodio (E250), ácido ascórbico (E300), ascorbato de sodio (E301), eritrobato de sodio (E316), ácido cítrico (E330) y extractos de romero (E392). Además, el ácido ascórbico se asoció específicamente con enfermedades cardiovasculares.

Si bien estos hallazgos no implican que el consumo de estos ingredientes cause necesariamente hipertensión o enfermedades cardíacas, el estudio observacional identificó asociaciones estadísticas. El Dr. Touvier destacó que "los resultados sugieren la necesidad de una reevaluación de los riesgos y beneficios de estos aditivos alimentarios por parte de las autoridades competentes, como la EFSA en Europa y la FDA en EE. UU., para una mejor protección del consumidor".

Los investigadores continúan explorando cómo los aditivos alimentarios y los alimentos ultraprocesados pueden influir en la inflamación, el estrés oxidativo y la microbiota intestinal, buscando entender por qué la exposición a ciertos aditivos puede estar asociada con un mayor riesgo de enfermedades.