Nueva ley en California sancionará a influencers que no revelen anuncios políticos

Una nueva legislación en California, firmada por el gobernador Gavin Newsom, establece sanciones para los influencers que no revelen cuando están siendo compensados por publicaciones relacionadas con la política. La ley, conocida como AB 1130, busca reforzar la transparencia en las redes sociales y se une a otros esfuerzos estatales para regular la publicidad política.

Hasta ahora, California requería que los influencers revelaran si recibían pagos por publicaciones sobre elecciones estatales o locales, pero no había consecuencias por incumplir esta normativa. Con la nueva ley, se prevén multas de hasta $5,000 por cada violación, y las autoridades podrán remitir a los infractores a la justicia penal para posibles cargos de delito menor.

Según informes del New York Times, esta iniciativa se originó tras el uso de influencers por parte de Tom Steyer, un multimillonario que intentó postularse para la gobernación de California. Muchos de estos influencers no revelaron inicialmente que estaban siendo pagados por promocionar su campaña. Esto llevó a la necesidad de aclarar las regulaciones existentes y su aplicación.

El proyecto de ley fue parte de un paquete más amplio de iniciativas legislativas que el equipo de Newsom presentó para proteger el proceso electoral de posibles interferencias, especialmente en el contexto de la influencia de Donald Trump en la política californiana. Marc Berman, el asambleísta demócrata que patrocinó el proyecto, destacó que la falta de claridad en la ley anterior había generado confusión sobre su cumplimiento.