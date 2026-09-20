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Detienen a Horacio "Chacho" Asensio por abuso sexual a jugadoras menores en Bahía Blanca

La justicia de Bahía Blanca ordenó la captura del entrenador de hockey por denuncias de abuso a jugadoras menores en Monte Hermoso, donde dirigió entre 2012 y 2013.

20/09/2026 | 13:56Redacción Cadena 3

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Horacio

FOTO: Horacio "Chacho" Asensio.

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Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) — La justicia de Bahía Blanca ha ordenado la detención del reconocido entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio, quien enfrenta acusaciones de presunto abuso sexual gravemente ultrajante hacia al menos tres jugadoras adolescentes que entrenaba en el Club Deportivo Monte Hermoso entre 2012 y 2013.

La jueza Marisa Promé fue quien dictó la medida, que permitió a efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la división de Cibercrimen de la Policía Bonaerense proceder a la captura del imputado en su vivienda, ubicada en la calle Puelches, en el barrio Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, donde Asensio trabajaba como director técnico en el club Sporting.

A pesar de que "El Caso Asensio" salió a la luz hace más de diez años, cuando un padre exigió al entrenador que abandonara Monte Hermoso debido a las denuncias, la causa había permanecido estancada. Las víctimas se mostraron reticentes a declarar y fue solo el año pasado que se produjo una declaración clave que condujo al arresto.

Las denuncias revelan que las jóvenes experimentaban miedo al hablar y relataron situaciones de abuso, donde Asensio les daba besos en la boca, les tocaba la cola, y se desnudaba ante ellas en su departamento, en el natatorio y durante los viajes del equipo.

Una de las víctimas aseguró que Asensio las hacía pesarse desnudas, las obligaba a ducharse con él y les apoyaba el pene en el cuerpo, advirtiendo que si no accedían, "no iban a progresar" en el deporte.

Luego de ser esposado en su residencia marplatense, se espera que Asensio sea trasladado a Bahía Blanca para su indagatoria. Aunque su defensa podría plantear la prescripción de la causa, la reciente presentación de la última denuncia podría interrumpir dicho plazo legal.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
Horacio "Chacho" Asensio, entrenador de hockey.

¿Por qué fue detenido?
Por presunto abuso sexual gravemente ultrajante a jugadoras adolescentes.

¿Dónde ocurrió el hecho?
En el Club Deportivo Monte Hermoso, entre 2012 y 2013.

¿Qué acciones tomó la justicia?
La jueza Marisa Promé ordenó su detención y el GAD ejecutó la captura.

¿Qué pruebas llevaron a su arresto?
Declaraciones de las víctimas que surgieron el año pasado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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