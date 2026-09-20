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Un joven de 21 años murió tras ser apuñalado en una pelea familiar en la zona sur de Rosario

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en una vivienda de pasaje Pedro Pavia al 5100. La víctima sufrió una herida de arma blanca en el pecho y murió en el Hospital Roque Sáenz Peña. Su prima quedó detenida.

20/09/2026 | 14:28Redacción Cadena 3 Rosario

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La víctima murió en el Hospital Roque Sáenz Peña.

FOTO: La víctima murió en el Hospital Roque Sáenz Peña.

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Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo luego de ser apuñalado en medio de una pelea familiar ocurrida en una vivienda de la zona sur de Rosario. Por el crimen fue detenida una mujer de 24 años, prima de la víctima.

El episodio se registró cerca de la 1 en una casa de pasaje Pedro Pavia al 5100. Una llamada al 911 alertó sobre un conflicto dentro del domicilio y efectivos policiales fueron enviados al lugar.

De acuerdo con la información policial, una mujer de 53 años contó a los agentes que se encontraba en la vivienda junto a su hija y su sobrino, Kevin Isaías Bustos, de 21 años. En esas circunstancias se produjo una discusión entre los jóvenes.

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Según ese relato, durante la pelea la mujer de 24 años tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su primo, provocándole una herida en el pecho.

Vecinos trasladaron al joven por sus propios medios hasta el Hospital Roque Sáenz Peña, donde los médicos constataron su fallecimiento a raíz de la lesión provocada por el arma blanca.

La sospechosa quedó detenida

Cuando la Policía llegó a la vivienda, la joven señalada como autora del ataque permanecía en una de las habitaciones. Fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

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Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó posteriormente en la escena y secuestró una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros. El elemento será peritado para determinar si fue el utilizado durante la agresión.

Durante el procedimiento también fue aprehendida una mujer de 40 años que, según el parte oficial, habría intentado entorpecer las tareas que realizaban los investigadores.

Las actuaciones quedaron radicadas en la comisaría 15ª por razones de jurisdicción.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un joven de 21 años fue apuñalado durante una pelea familiar en Rosario.

¿Quién fue detenido? Una mujer de 24 años, prima de la víctima, fue arrestada por el crimen.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió en la madrugada de este domingo.

¿Dónde tuvo lugar? En una vivienda de pasaje Pedro Pavia al 5100 en la zona sur de Rosario.

¿Cómo sucedió? Durante una discusión, la mujer tomó un cuchillo y apuñaló a su primo en el pecho.

¿Por qué fue importante? El joven falleció en el Hospital Roque Sáenz Peña a causa de la herida.

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