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Un colectivo de la línea K se incendió en pleno centro de Rosario y quedó destruido

El fuego se desató pasado el mediodía de este domingo en la zona de Primero de Mayo y 3 de Febrero. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas. La unidad de la línea K sufrió daños totales.

20/09/2026 | 13:53Redacción Cadena 3 Rosario

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El fuego se desató pasado el mediodía de este domingo en la zona de Primero de Mayo y 3 de Febrero.

FOTO: El fuego se desató pasado el mediodía de este domingo en la zona de Primero de Mayo y 3 de Febrero.

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Un colectivo de la línea K quedó totalmente destruido por un incendio registrado pasado el mediodía de este domingo en el centro de Rosario.

El episodio ocurrió en inmediaciones de Primero de Mayo y 3 de Febrero, donde por causas que se intentan establecer el fuego tomó rápidamente la unidad.

FOTO: La unidad fue consumida por las llamas.

Ante la magnitud de las llamas, dos dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para extinguir el incendio y evitar que se propagara.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como consecuencia del siniestro, el coche sufrió daños de consideración y quedó prácticamente destruido.

El operativo generó movimiento de los servicios de emergencia en el sector mientras se desarrollaban las tareas para controlar el fuego.

Las llamas no se extendieron a otros vehículos y no hubo heridos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un colectivo de la línea K fue destruido por un incendio en Rosario.

¿Quiénes intervinieron? Dos dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para extinguir el fuego.

¿Cuándo ocurrió? El incendio se registró pasado el mediodía del domingo.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En las inmediaciones de Primero de Mayo y 3 de Febrero, en el centro de Rosario.

¿Por qué es relevante? El siniestro causó daños significativos al colectivo y generó movimiento de servicios de emergencia en la zona.

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