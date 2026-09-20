Un colectivo de la línea K se incendió en pleno centro de Rosario y quedó destruido

FOTO: El fuego se desató pasado el mediodía de este domingo en la zona de Primero de Mayo y 3 de Febrero.

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Un colectivo de la línea K quedó totalmente destruido por un incendio registrado pasado el mediodía de este domingo en el centro de Rosario.

El episodio ocurrió en inmediaciones de Primero de Mayo y 3 de Febrero, donde por causas que se intentan establecer el fuego tomó rápidamente la unidad.

FOTO: La unidad fue consumida por las llamas.

Ante la magnitud de las llamas, dos dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para extinguir el incendio y evitar que se propagara.

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Como consecuencia del siniestro, el coche sufrió daños de consideración y quedó prácticamente destruido.

El operativo generó movimiento de los servicios de emergencia en el sector mientras se desarrollaban las tareas para controlar el fuego.

Las llamas no se extendieron a otros vehículos y no hubo heridos.