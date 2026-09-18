El riesgo país alcanzó su nivel más alto en un mes y las acciones argentinas se desplomaron

FOTO: El riesgo país alcanzó su nivel más alto en un mes y las acciones argentinas se despl

Los activos argentinos terminaron la semana con fuertes pérdidas, afectados por un escenario financiero internacional marcado por las mayores tasas de interés en Estados Unidos y Japón.

El riesgo país argentino, elaborado por JP Morgan, avanzó hasta los 524 puntos básicos, nueve unidades más que en la rueda anterior y su nivel más alto desde el 20 de agosto.

El indicador había comenzado la semana en 489 puntos y volvió a ubicarse por encima de los 520 en un contexto de mayor cautela entre los inversores.

La presión también se reflejó en los bonos soberanos en dólares, que registraron una baja promedio cercana al 0,7% durante la jornada.

Los bonos argentinos siguen bajo presión

Los títulos de deuda argentinos no encontraron durante la semana factores suficientes para sostener una recuperación.

Según un análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los bonos largos acumularon pérdidas semanales de entre 1,1% y 1,2%, mientras que los instrumentos del tramo corto mostraron una mayor resistencia, con bajas de entre 0,2% y 0,4%.

El escenario internacional agregó presión sobre los mercados emergentes. Las tasas más elevadas en Estados Unidos aumentan el atractivo relativo de los activos considerados más seguros y elevan los rendimientos que los inversores exigen a la deuda de países emergentes.

Las señales vinculadas con la actividad económica y el empleo en Estados Unidos también llevaron a los operadores a adoptar una postura más prudente.

Las acciones argentinas se hundieron en Wall Street

La jornada negativa también alcanzó a las empresas argentinas que cotizan en Nueva York a través de sus ADRs.

Entre las principales bajas se destacó Central Puerto, que perdió 7%, seguida por Globant, con una caída de 5,7%, y Supervielle, que retrocedió 4,3%.

En Buenos Aires, el S&P Merval bajó 1,3% en pesos y 0,9% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.

La evolución de las acciones reflejó el cambio de clima en los mercados internacionales y una mayor preferencia de los inversores por posiciones defensivas.

El dólar se mantuvo estable

El mercado cambiario mostró un comportamiento diferente al de las acciones y los bonos, con variaciones acotadas durante la semana.

El dólar mayorista cerró en $1.514,50, luego de avanzar apenas seis pesos en las últimas cinco ruedas. En el Banco Nación, la cotización minorista terminó en $1.535, cinco pesos por encima del cierre de la semana anterior.

Entre los dólares financieros, el MEP quedó en $1.535,12, prácticamente sin cambios, mientras que el contado con liquidación cayó 0,7% hasta $1.582,67.

La estabilidad del mercado cambiario contrastó así con las pérdidas registradas en los activos de renta fija y variable.

La mirada puesta en las tasas de Estados Unidos

La evolución de los mercados argentinos quedó condicionada por el nuevo escenario internacional de tasas más elevadas.

La suba de los rendimientos en Estados Unidos fortalece el atractivo de los activos de menor riesgo y puede generar una menor demanda por instrumentos de mercados emergentes.

En ese contexto, Argentina cerró una semana negativa, con bonos en retroceso, acciones con fuertes pérdidas en Wall Street y un riesgo país que volvió a superar los 520 puntos.

Los operadores mantienen ahora la atención sobre la evolución de las tasas internacionales y las próximas señales de la economía estadounidense, mientras el mercado local continúa buscando factores que permitan recuperar el impulso de los activos argentinos.