Volvió a crecer la morosidad de las familias en julio: fue de casi 13%, el nivel más alto en 20 años

Tras haberse frenado en junio, la morosidad en las familias volvió a experimentar una nueva suba en su indicador y quedó al borde del 13% en julio último.

Los atrasos de pago en las deudas familiares venían de mantenerse estables. En particular, en junio habían frenado la escalada que venían acumulando desde finales de 2024.

Sin embargo, en el séptimo mes se revirtió y volvió a anotar una nueva alza. El informe sobre bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,9%, lo que significó un aumento de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior.

Se trata del nivel más alto en más de 20 años. Éste es uno de los indicadores que más preocupa al sistema financiero y refleja las dificultades que tiene el consumo.

En la comparación año contra año, es el indicador más que se duplicó: pasó de representar el 5,6% al actual nivel de ahora, 7,3 p.p. por encima.

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Por otro lado, el Banco Central midió que, para el caso de las empresas, la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,6% (+0,1 p.p. respecto a junio).

De acuerdo al informe del Central, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió 0,1 p.p. hasta el 7,7%, levemente por encima del registro de junio.

La autoridad monetaria sostuvo que este incremento estuvo explicado por "una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)".

Del otro lado, la probabilidad de que no se paguen las deudas cayó 0,2 p.p. hasta 2,4% en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada (PDE) de las familias se ubicó en 3,9% (-0,5 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios (1,1%).