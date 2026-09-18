Volvió a crecer la morosidad de las familias en julio: fue de casi 13%, el nivel más alto en 20 años
Luego de la baja en junio, volvió a experimentar una nueva alza y se ubicó en 12,9%. Para las empresas, fue de 3,6%.
18/09/2026 | 18:23Redacción Cadena 3
FOTO: Crece la morosidad en las familias argentinas.
Tras haberse frenado en junio, la morosidad en las familias volvió a experimentar una nueva suba en su indicador y quedó al borde del 13% en julio último.
Los atrasos de pago en las deudas familiares venían de mantenerse estables. En particular, en junio habían frenado la escalada que venían acumulando desde finales de 2024.
Sin embargo, en el séptimo mes se revirtió y volvió a anotar una nueva alza. El informe sobre bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,9%, lo que significó un aumento de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior.
Se trata del nivel más alto en más de 20 años. Éste es uno de los indicadores que más preocupa al sistema financiero y refleja las dificultades que tiene el consumo.
En la comparación año contra año, es el indicador más que se duplicó: pasó de representar el 5,6% al actual nivel de ahora, 7,3 p.p. por encima.
/Inicio Código Embebido/
Política esquina Economía. ¿Cómo puede ser que suba la confianza si aumenta el desempleo y cae la actividad?
La mejora del indicador convive con un mercado laboral más precario y una contracción trimestral. La diferencia territorial y sectorial ofrece una explicación política | Por Adrián Simioni.
/Fin Código Embebido/
Por otro lado, el Banco Central midió que, para el caso de las empresas, la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,6% (+0,1 p.p. respecto a junio).
De acuerdo al informe del Central, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió 0,1 p.p. hasta el 7,7%, levemente por encima del registro de junio.
La autoridad monetaria sostuvo que este incremento estuvo explicado por "una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)".
Del otro lado, la probabilidad de que no se paguen las deudas cayó 0,2 p.p. hasta 2,4% en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada (PDE) de las familias se ubicó en 3,9% (-0,5 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios (1,1%).
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la morosidad en julio? La morosidad en las familias subió al 12,9%, al borde del 13%.
¿Quién difundió el informe sobre la morosidad? El informe fue difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
¿Cuándo se registró el aumento en la morosidad? El aumento se registró en julio, tras haberse mantenido estable en junio.
¿Dónde se encuentra el nivel más alto de morosidad? Es el nivel más alto en más de 20 años.
¿Cómo se comparan los datos de morosidad con el año anterior? En comparación con el año anterior, la morosidad se duplicó, pasando del 5,6% al 12,9%.