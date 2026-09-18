Central piensa en Argentinos, pero la Supercopa Internacional le roba el sueño

FOTO: Con gol de Di María, Rosario Central venció a Tigre y se acercó a la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

Por Marcelo Lamberti

La semana en Rosario Central transcurrió con una doble atención. Por un lado, la rutina de la Liga Profesional: este domingo, el equipo de Arroyito recibe a Argentinos Juniors en un partido donde no podrá contar con Coronel, y donde Verón posiblemente tenga su chance desde el arranque.

Pero hay un tema que se lleva todos los focos y que, inevitablemente, condiciona la planificación: la Supercopa Internacional ante Estudiantes, a jugarse en Santiago del Estero.

La expectativa es enorme. Este jueves se agotaron las 6.000 populares para la final, un termómetro claro de lo que genera en la hinchada canalla la posibilidad de sumar un nuevo título. Sin embargo, el contexto no es el ideal. La coincidencia con la fecha FIFA ha puesto sobre la mesa un problema que Central deberá afrontar: las convocatorias de sus futbolistas a las selecciones nacionales.

Al día de hoy, el panorama es complejo. Campaz fue convocado por Colombia, Pizarro por Chile, y habrá que esperar para saber si Sandez finalmente integra la lista de Paraguay. A esto se suma que el equipo no podrá contar con jugadores clave en un partido definitorio. La situación, lejos de sorprender, era previsible: cuando se programa una final en plena fecha FIFA, los equipos con futbolistas seleccionables saben que pueden pagar este precio.

Desde el cuerpo técnico lo asumen sin dramatismo. Tener jugadores convocados por sus selecciones es, en cierto modo, un síntoma del buen nivel del plantel. Pero también es una complicación concreta para un partido que no admite especulaciones. El técnico ya lo sabía cuando se confirmó la fecha de la Supercopa: esto podía pasar.

Mientras tanto, Central no pierde el foco en lo inmediato. El partido ante Argentinos Juniors, correspondiente a la Liga, es el primer objetivo. No será sencillo: la ausencia de Coronel obliga a rearmar la defensa, y la posible entrada de Verón desde el arranque es una de las variantes que evalúa el cuerpo técnico.

No obstante, la mente, inevitablemente, está en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, que ya fue sitial de la alegría auriazul, la última epopeya de Miguel Russo.

La final ante Estudiantes se acerca, las entradas vuelan y la ilusión crece. Central sabe que tendrá que convivir con las ausencias, con la fecha FIFA y con la presión de un partido que puede marcar la temporada. Por ahora, el domingo ante Argentinos es el paso obligado. Después, será tiempo de pensar en la Supercopa.