Francisco Cerúndolo, antes de abrir la serie ante Turquía: "Es un privilegio representar a mi país"
El argentino será el encargado de abrir la serie ante Yanki Erel en Neuquén. Reconoció el favoritismo en los papeles, pero advirtió sobre los riesgos de una Copa Davis.
18/09/2026 | 14:03Redacción Cadena 3
FOTO: Francisco Cerúndolo. (Foto: Jorge Parodi/C3)
-
Audio. Francisco Cerúndolo, antes de abrir la serie ante Turquía: "Es un privilegio representar a mi país"
La Cadena del Gol
Francisco Cerúndolo será el encargado de poner en marcha este sábado la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Desde las 12, en el estadio Ruca Che de Neuquén, el argentino enfrentará al zurdo Yanki Erel en el primer punto del cruce.
El sorteo realizado este viernes confirmó el orden de los partidos y le asignó a Cerúndolo la responsabilidad de abrir la serie. Para el tenista, sin embargo, la posibilidad de representar al país está por encima del orden en el que le toque salir a la cancha.
“Sinceramente me daba lo mismo si me tocaba primero o segundo. Me tocó abrirla y es un poco la responsabilidad que me toca a mí. Es un privilegio, un orgullo y estoy muy contento de poder salir una vez más a representar a mi país”, expresó en diálogo con Cadena 3.
/Inicio Código Embebido/
Tenis. Calleri destacó la Copa Davis en Neuquén y confirmó el regreso de Argentina al Kempes
El presidente de la Asociación Argentina de Tenis valoró la llegada del torneo a la Patagonia y explicó la elección de la superficie. Además, anticipó detalles del regreso de la Selección a Córdoba.
/Fin Código Embebido/
“Ojalá sea una fiesta”
Cerúndolo también valoró el contexto en el que se disputará la serie y el acompañamiento del público argentino en Neuquén.
El tenista agradeció a quienes acompañarán al equipo durante el fin de semana y destacó el grupo que conformó el capitán Javier Frana.
“Estoy muy contento de poder salir una vez más a representar a mi país, a todo este equipo que está lleno de grandes personas”, señaló.
En ese sentido, deseó que la serie pueda convertirse en una celebración para el tenis argentino: “Ojalá que sea una fiesta entre todos este fin de semana”.
/Inicio Código Embebido/
Copa Davis. Javier Frana palpitó el duelo ante Turquía en Neuquén: "Hay clima de Copa Davis"
El capitán argentino habló en la previa del duelo ante Turquía en Neuquén y destacó el recibimiento, el apoyo del público y la preparación del equipo para una serie decisiva.
/Fin Código Embebido/
Cerúndolo y el respeto por Turquía
Aunque Argentina parte como favorita de acuerdo con el ranking de los jugadores, Cerúndolo remarcó que esa condición no garantiza el resultado en una competencia como la Davis.
“La Davis tiene mil historias”, sostuvo, y recordó que a lo largo de la temporada suelen producirse resultados inesperados en este torneo.
Por eso, consideró que el equipo argentino no puede confiarse ante un rival que, en algunos casos, puede afrontar los partidos con menos presión por su posición en el ranking.
“Hay jugadores que, como saben que están más abajo en el ranking, juegan sin presión, juegan sueltos, no tienen nada que perder. Entonces juegan una gran Davis y sabemos que juegan muy bien también”, explicó.
/Inicio Código Embebido/
Copa Davis en Neuquén. Copa Davis: Argentina se mide ante Turquía por un lugar en los Qualifiers de 2027
La serie se disputará en el estadio Ruca Che de Neuquén, comenzando este sábado al mediodía con el primer partido de singles.
/Fin Código Embebido/
“Enfocarnos en nosotros”
Ante ese escenario, Cerúndolo planteó cuál debe ser la postura del equipo argentino para afrontar la serie: concentrarse en su propio juego y evitar cualquier exceso de confianza.
“Enfocarnos en nosotros, en nuestro tenis y tratar de dar lo mejor”, resumió.
Después de su partido ante Erel, Thiago Tirante enfrentará a Mert Alkaya para completar la jornada del sábado.
El domingo, desde las 12, se disputará el partido de dobles, con Guido Andreozzi y Andrés Molteni como representantes argentinos ante la dupla integrada por Arda Azkara y Tuncay Duran.
Para Cerúndolo, el desafío comenzará antes que para todos sus compañeros. Será el primero en salir a la cancha, con la responsabilidad de abrir una nueva serie de Copa Davis y con un objetivo claro: dar el primer paso para Argentina.
Entrevista de Jorge Parodi.
Lectura rápida
¿Quién abrirá la serie entre Argentina y Turquía?
Francisco Cerúndolo será el encargado de abrir la serie.
¿Cuándo se llevará a cabo el primer partido?
El primer partido se disputará este sábado a las 12.
¿Dónde se jugará el encuentro?
En el estadio Ruca Che de Neuquén.
¿Qué dijo Cerúndolo sobre representar a Argentina?
Expresó que es un privilegio y un orgullo representar a su país.
¿Cuál es la estrategia del equipo argentino según Cerúndolo?
Deben enfocarse en su propio juego y evitar la confianza excesiva.