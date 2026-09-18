Francisco Cerúndolo, antes de abrir la serie ante Turquía: "Es un privilegio representar a mi país"

Francisco Cerúndolo será el encargado de poner en marcha este sábado la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Desde las 12, en el estadio Ruca Che de Neuquén, el argentino enfrentará al zurdo Yanki Erel en el primer punto del cruce.

El sorteo realizado este viernes confirmó el orden de los partidos y le asignó a Cerúndolo la responsabilidad de abrir la serie. Para el tenista, sin embargo, la posibilidad de representar al país está por encima del orden en el que le toque salir a la cancha.

“Sinceramente me daba lo mismo si me tocaba primero o segundo. Me tocó abrirla y es un poco la responsabilidad que me toca a mí. Es un privilegio, un orgullo y estoy muy contento de poder salir una vez más a representar a mi país”, expresó en diálogo con Cadena 3.

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“Ojalá sea una fiesta”

Cerúndolo también valoró el contexto en el que se disputará la serie y el acompañamiento del público argentino en Neuquén.

El tenista agradeció a quienes acompañarán al equipo durante el fin de semana y destacó el grupo que conformó el capitán Javier Frana.

“Estoy muy contento de poder salir una vez más a representar a mi país, a todo este equipo que está lleno de grandes personas”, señaló.

En ese sentido, deseó que la serie pueda convertirse en una celebración para el tenis argentino: “Ojalá que sea una fiesta entre todos este fin de semana”.

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Cerúndolo y el respeto por Turquía

Aunque Argentina parte como favorita de acuerdo con el ranking de los jugadores, Cerúndolo remarcó que esa condición no garantiza el resultado en una competencia como la Davis.

“La Davis tiene mil historias”, sostuvo, y recordó que a lo largo de la temporada suelen producirse resultados inesperados en este torneo.

Por eso, consideró que el equipo argentino no puede confiarse ante un rival que, en algunos casos, puede afrontar los partidos con menos presión por su posición en el ranking.

“Hay jugadores que, como saben que están más abajo en el ranking, juegan sin presión, juegan sueltos, no tienen nada que perder. Entonces juegan una gran Davis y sabemos que juegan muy bien también”, explicó.

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“Enfocarnos en nosotros”

Ante ese escenario, Cerúndolo planteó cuál debe ser la postura del equipo argentino para afrontar la serie: concentrarse en su propio juego y evitar cualquier exceso de confianza.

“Enfocarnos en nosotros, en nuestro tenis y tratar de dar lo mejor”, resumió.

Después de su partido ante Erel, Thiago Tirante enfrentará a Mert Alkaya para completar la jornada del sábado.

El domingo, desde las 12, se disputará el partido de dobles, con Guido Andreozzi y Andrés Molteni como representantes argentinos ante la dupla integrada por Arda Azkara y Tuncay Duran.

Para Cerúndolo, el desafío comenzará antes que para todos sus compañeros. Será el primero en salir a la cancha, con la responsabilidad de abrir una nueva serie de Copa Davis y con un objetivo claro: dar el primer paso para Argentina.

Entrevista de Jorge Parodi.