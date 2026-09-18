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Copa Davis: Argentina se mide ante Turquía por un lugar en los Qualifiers de 2027

La serie se disputará en el estadio Ruca Che de Neuquén, comenzando este sábado al mediodía con el primer partido de singles.

18/09/2026 | 11:43Redacción Cadena 3

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La Argentina, lista para enfrentar a Turquía.

FOTO: La Argentina, lista para enfrentar a Turquía.

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Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- El equipo argentino de Copa Davis se prepara para enfrentar a su par de Turquía este fin de semana, en busca de un puesto en los Qualifiers 2027. La serie se llevará a cabo en el estadio Ruca Che de Neuquén.

La actividad comenzará el sábado al mediodía con el primer partido de singles. Una vez que finalice, se disputará el segundo encuentro de la serie.

El domingo se definirá la serie, con los partidos de dobles programados para las 11 de la mañana y, si es necesario, los últimos dos partidos de singles a continuación.

Los jugadores argentinos convocados por el capitán Javier Frana incluyen a Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Argentina necesita avanzar en esta instancia, ya que en febrero pasado sufrió una derrota por 3-2 ante Corea del Sur, en una serie que generó controversia por la ausencia de figuras clave del equipo.

Por su parte, Turquía contará con los jugadores Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Los turcos lograron su clasificación a esta etapa tras vencer 3-1 a Eslovenia en la serie disputada a principios de febrero.

Se espera que Argentina tenga una buena actuación, aunque en la Copa Davis siempre hay lugar para sorpresas.

El vencedor de esta serie obtendrá un lugar en los Qualifiers del 2027, mientras que el perdedor descenderá al Grupo Mundial 2.

El cronograma y horarios de la serie entre Argentina y Turquía en la Copa Davis

Sábado 19:

Single 1 a las 12

Single 2 a continuación

Domingo 20:

Dobles a las 11

Single 3 a continuación

Single 4 a continuación

*Horarios de Argentina

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo?
Argentina se enfrentará a Turquía en la Copa Davis.

¿Cuándo se disputará la serie?
El 19 y 20 de septiembre de 2026.

¿Dónde se jugará?
En el estadio Ruca Che de Neuquén.

¿Quiénes son los jugadores argentinos?
Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

¿Qué se juega en esta serie?
El ganador avanzará a los Qualifiers 2027 y el perdedor descenderá al Grupo Mundial 2.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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