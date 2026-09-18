Narcotráfico en el USS Abraham Lincoln: Marinero fallece por sobredosis

FOTO: Denuncian narcotráfico a bordo de un portaaviones.

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Buenos Aires, 18 septiembre (NA) — Un marinero que estaba imputado por narcotráfico mientras se desempeñó a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln habría fallecido en 2023 por una sobredosis, según informaciones publicadas por The New York Times.

De acuerdo con esa información, dos miembros de la tripulación del portaaviones, cuestionados por las condiciones a bordo tras un despliegue récord en Oriente Medio debido a la guerra con Irán, fueron imputados días pasados por narcotráfico en el buque.

Bailey Shramowski y su esposa, Johnnese Poomaihealani, ya exmiembros de la Armada, confesaron tras su detención que, desde 2022, vendían cocaína, fentanilo y oxicodona a otros miembros de la tripulación.

Shramowski enfrenta hasta 40 años de prisión y Poomaihealani, hasta 20 años, según el informe al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.

Según una ampliación de ese informe —que aparece en el sitio Actualidad RT—, la tripulación del USS Abraham Lincoln soportó condiciones deplorables durante meses de guerra, mientras no dejaban de aflorar informaciones sobre agotamiento severo, escasez de suministros y problemas de salud mental.